El Covirán se bloquea

El Covirán se bloqueó en el segundo cuarto y cayó derrotado(83-92) ante el Casademont Zaragoza, un tropiezo grave porque le hunde en la ... zona de descenso junto al San Pablo Burgos, ya alejado a dos victorias de la salvación, con los maños precisamente en el horizonte.

El desliz en el Palacio resulta muy dañino y debido a la falta de recursos en ataque, donde además los granadinos perdieron muchos balones, mientras los aragoneses jugaron bastante cómodos en la pintura. La diferencia osciló entre los diez y dieciséis puntos, con un acercamiento a siete que animó a la grada: 63-76 y otro posterior a seis (73-79), incluso a cuatro (75-79), pero que fue efímero por el acierto de Yusta desde el perímetro. Un mal pase aprovechado por Robinson resultó determinante.

El Covirán tuvo que afrontar una final anticipada ante el Casademont Zaragoza. Ramón Díaz se quedó sin Valtonen y Kljajic por lesión y sus lugares fueron ocupados por Brimah y Howard. El entrenador granadino prescindió en esta ocasión del pívot Iván Aurrecoechea, al contar con tres postes con Brimah, más Hankins y Tunde para la posición de 'cinco'.

El quinteto titular del Covirán, formado por Lluís Costa, Thomas, Munnings, Bozic y Babatunde, mientras que en las filas del Casademont aparecieron Bell-Haynes, Yusta, Stevensson, Robinson y Dubjevic. En los aragoneses la novedad estuvo en el pívot de 2,24, techo de la Liga Endesa ya, Kalifha Koumadje.

El equipo granadino se adelantó con el triple de Costa para el 5-4. En los tres primeros minutos hubo dificultad para encontrar a Bozic en cómoda situación y menos todavía a Thomas, que ni recibió. En cambio, Munnings se estrenó para el 8-6. Más tarde tuvo la oportunidad de encestar el estadounidense, pero no acertó. Bozic era la única vía.

En el Zaragoza, Spissu relevó a Bell-Haynes y Díaz respondió con Rousselle por Costa. También entraron Hankins, Soriano y Joaquín Rodríguez. Espectacular mate de Yusta y se produjo el debut de Williams Howard, que se situó en la vigilancia del internacional español. Burjanadze y Edu Durán completaron la rotación, precisamente el georgiano asistió para el mate de Howard, sus primeros puntos con la camiseta negra. 14-14.

Se notaron los nervios por la importancia del partido en el primer cuarto, con muchos errores en los tiros por ambas partes. La presencia de Koumadje se notó en el tramo final, con dos canastas seguidas y un tapón para dejar el 17-21 en el intermedio, siendo decisivo el nuevo gigante de la ACB.

Jesús Ramírez mantuvo en el parqué a la gran torre de Chad en el segundo cuarto, que sembró de dudas el ataque de los nazaríes, provocando pérdidas y rectificados de tiros. Ramón Díaz permitió el estreno también de Brimah, pero fue Rodríguez el que lanzó al Casademont al 17-24 con un triple, primera escapada seria, que alcanzó los diez puntos, con 17-27 y otra de tres de Bell-Haynes. Tiempo muerto del técnico granadino.

Volvió Babatunde dado el despiste de Brimah, recién llegado. Un dos más uno de Munnings alivió el 17-29 al 20-29. Las pérdidas de balón pasaron factura y el Casademont aprovechó para abir más brecha: 22-35. La renta ya fue preocupante con el triple de Yusta: 22-38. Jesús Ramírez no quiso que la renta se le esfumara y paró tras un robo nazarí culminado por Tunde.

El problema es que el Covirán no creó situaciones buenas de tiro y a Thomas ni le llegó el balón. En cambio, Yusta tiró solo y Robinson se sumó a la fiesta maña por dentro. 26-42. El Zaragoza, muy cómodo en la zona. Rousselle sacó casta en los instantes finales, pero el partido se puso muy cuesta arriba al intermedio. 32-48. Y pitos del público.

El Covirán arrancó con fuerza el tercer cuarto, con triple de Bozic para animar a los aficionados. El croata siguió con su habitual empuje y Costa lo buscó con pases que obligaron a que Ramírez detuviera rápidamente el crono, 37-48 en dos minutos. Por fin llegó el triple de Thomas y 40-50. Aunque a Munnings no se le vio inspiración de cara al aro.

El americano Matt encontró respuesta en Yusta, por lo que la diferencia no bajó de diez puntos. El internacional ya en 12 puntos, con tiros libres incluidos. Koumadje colaboró para conservar la renta aragonesa mientras Díaz sentó a un Thomas intermitente y cansado, con Costa y Rousselle juntos en los dos últimos minutos del tercer cuarto. El técnico hace cambio de balonmano con Costa en ataque y Munnings en defensa. 59-69, cerró Burjanadze.

La diferencia en el rebote estribó en once, 20 por 31. El último cuarto se inició con enceste de Hankins y 61-69. Thomas y a siete, 63-70. El triple contra tablero de Yusta y otro de Dubljevic apagó la reacción granadina: 63-76. Tiempo de Díaz y quedaron siete minutos para el final.

El técnico nazarí mantuvo a Costa de 'dos' para disponer de más opciones de tiro exterior, la única fórmula para intentar recortar la distancia. Un mate de Tunde tras robo volvió a crear la esperanza de la remontada, 73-79 y tiempo de Ramírez. A 4.27 de la bocina. Empero, una pérdida terminó por sepultar las ilusiones de los granadinos.

Ficha técnica

Covirán Granada (17+15+27+24): Costa (11), Thomas (14), Munnings (6), Bozic (21), Babatunde (7) -cinco inicial- Rousselle (7), Durán (0), Howard (2), Burjanadze (3), Hankins (12) y Brimah (0).

Casademont Zaragoza (21+27+21+23): Bell-Haynes (13), Stevenson (0), Yusta (20), Dubljevic (18), Robinson (13) -cinco inicial- Spissu (7), González (0), Fernández (5), Soriano (2), Rodríguez (5), Koumadje (9).

Árbitros: Alfonso Olivares, Jorge Martínez y Yasmina Alcaraz. Eliminado por cinco faltas Babatunde.

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de la Liga Endesa disputado en el Palacio de los Deportes de Granada ante 7.191 espectadores, según cifra oficial.