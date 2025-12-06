La Plazuela estrena su disco en la Copera

Ayer día 5 se publicaba el nuevo disco, el segundo, de La Plazuela, que también tiene fecha de estreno en directo: el 15 de mayo, ... nuevamente en el coso taurino de Dr. Oloriz. Tras su exitoso debut con su primer disco 'Roneo funk club', confirmando aquel artículo de este periódico señalándolos como banda granadina a punto de explotar en el panorama pop, Manuel Hidalgo, 'El Indio', y Luis Abril, 'El Nitro', vuelven con su mezcla inconfundible de flamenco, Nu-Funk, y groove andaluz. A lo que ellos añaden «salsa y trip hop», como dijeron hace unos minutos esta misma mañana en su presentación en la sala Industrial Copera de La Zubia. 'Lugar N°0, D.L.Y.' es su título.

Como un regalo a la sala, porque «no se puede entender la electrónica si no has amanecido en la Copera», como sentenció el Indio, la pareja (y su banda) se reunieron en un acto reducido con sus familias y fans para comentar en directo, a modo de entrevista, los pormenores de esta grabación, para la cual hasta visitaron Los Ángeles en busca de un productor famoso, «con el que no nos entendimos y empezamos a chocar. Por ejemplo, le tuvimos que explicar verbalmente lo que era la semana santa, sin enseñarle ninguna imagen, porque, claro, no podía ver los capirotes ya que era de raza negra y seguro que lo mal entendía», comentaron en un momento muy hilarante del rato.

Según dijeron, algunas canciones empezaron a ser esbozadas en 2022, , y fueron trabajadas «maqueta a maqueta», buscando el sonido «que teníamos en la cabeza», dijo el Nitro, «con preponderancia de las baterías y las percusiones». Respecto a la parte literaria, en la entrevista conducida por Eva 'La Plaseta' y Derek V. Bulcke, reconocieron que han querido «dejar constancia de la lírica flamenca… con guiños a cantes antiguos desde el respeto y la admiración.

Es el primer disco que realizan fuera de Granada, ciudad muy presente en sus días y sus noches en el anterior, pero el volumen que estaba adquiriendo su trabajo en medio de la gira anterior les obligó a desplazarse (¡como en los tiempos de Miguel Ríos!) para vivir en Madrid. «Fue cuando empezamos a pensar en vivir profesionalmente de esto, con mil cosas que hacer, logísticas grandes… Hemos notado el peso de la industria de la música ahora, Madrid es donde todo se hace, donde ocurre todo, la velocidad, las redes sociales y las plataformas que son las que mandan ahora». Abrumados por esa urgencia antinatural de la maquinaria musical, decidieron parar y pensar en cómo desarrollar este proyecto «a largo plazo». Lo confirma que con un solo día de vida pública, ya tienen pensado cómo será el tercer disco: «nos encerraríamos con la banda, un par de sintes y un sampler durante un mes en el estudio… Crear con pocas cosas, porque la limitaciones estimulan la creatividad».