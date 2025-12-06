Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Manuel Hidalgo, 'El Indio', y Luis Abril, 'El Nitro' presentan su nuevo disco. Juan Jesús García

La Plazuela estrena su disco en la Copera

El grupo se reunió con sus fans para una entrevista pública sobre 'Lugar N°0, D.L.Y.'

Juan Jesús García

Sábado, 6 de diciembre 2025, 16:35

Ayer día 5 se publicaba el nuevo disco, el segundo, de La Plazuela, que también tiene fecha de estreno en directo: el 15 de mayo, ... nuevamente en el coso taurino de Dr. Oloriz. Tras su exitoso debut con su primer disco 'Roneo funk club', confirmando aquel artículo de este periódico señalándolos como banda granadina a punto de explotar en el panorama pop, Manuel Hidalgo, 'El Indio', y Luis Abril, 'El Nitro', vuelven con su mezcla inconfundible de flamenco, Nu-Funk, y groove andaluz. A lo que ellos añaden «salsa y trip hop», como dijeron hace unos minutos esta misma mañana en su presentación en la sala Industrial Copera de La Zubia. 'Lugar N°0, D.L.Y.' es su título.

