La niebla obliga a desviar tres vuelos del aeropuerto de Granada a Málaga
Procedían de Palma de Mallorca, Madrid y Barcelona
Agencias
Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:59
Casi una veintena de vuelos programados para aterrizar en aeropuertos andaluces han tenido que ser desviados en la jornada de este sábado debido a las ... condiciones de baja visibilidad derivadas de la niebla. Así, se han visto afectados los aeropuertos de Sevilla, Federico García Lorca Granada-Jaén y el de Jerez (Cádiz).
Tal y como han informado fuentes de Aena a Europa Press, en el aeropuerto de Sevilla, trece vuelos con origen en Málaga, Palma de Mallorca, Madrid, Bilbao, Bermago, Tenerife Sur, Ámsterdam, Birmingham, Edimburgo, Londres, Treviso, Trieste, Ibiza y Lisboa fueron desviados a otros aeropuertos, principalmente a Málaga-Costa del Sol. Otro vuelo previsto en Sevilla se desvió al aeropuerto de Faro (Portugal).
En Jerez de la Frontera, un vuelo procedente de Madrid tuvo que aterrizar en Málaga-Costa del Sol debido a la escasa visibilidad. Por su parte, el aeropuerto Federico García Lorca Granada-Jaén registró también problemas de visibilidad, provocando el desvío de tres vuelos que procedían de Palma de Mallorca, Madrid y Barcelona hacia Málaga-Costa del Sol.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión