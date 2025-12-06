El Granada CF recupera a Alemañ pero pierde a Pablo Sáenz

El Granada celebró su última sesión de entrenamiento antes del partido de este domingo ante el Ceuta (21 horas, Los Cármenes) ya en su ciudad ... deportiva. Pacheta recuperó para la dinámica de grupo al centrocampista Pedro Alemañ, quien estuvo entre algodones durante la semana. Al menos, arrancó con normalidad el entreno. Por contra, no pudo participar Pablo Sáenz, todavía renqueante del golpe en el partido de Copa del Rey que le produjo molestias en el nervio ciático. Sigue en la enfermería, con molestias de rodilla, Martin Hongla.

Por la ausencia de Pablo Sáenz se incorporó al primer equipo el extremo Samu Cortés, mientras que se mantuvieron los también recreativistas Gael Joel, Dominique y el portero Iker García. No tuvo problemas Ander Astralaga, que no viajó a Tenerife. También arrancó bien Sergio Ruiz, aquejado de un catarro.

En principio, el técnico burgalés podrá repetir el once inicial que derrotó a la Cultural Leonesa en Liga, aunque cualquier contratiempo es probable que se aclare en la rueda de prensa que celebra a las 13 horas.