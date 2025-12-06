Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alemañ y Alcaraz, en primer término. R. L.

Granada CF

El Granada CF recupera a Alemañ pero pierde a Pablo Sáenz

Martin Hongla, la otra baja del entrenamiento

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 6 de diciembre 2025, 12:06

El Granada celebró su última sesión de entrenamiento antes del partido de este domingo ante el Ceuta (21 horas, Los Cármenes) ya en su ciudad ... deportiva. Pacheta recuperó para la dinámica de grupo al centrocampista Pedro Alemañ, quien estuvo entre algodones durante la semana. Al menos, arrancó con normalidad el entreno. Por contra, no pudo participar Pablo Sáenz, todavía renqueante del golpe en el partido de Copa del Rey que le produjo molestias en el nervio ciático. Sigue en la enfermería, con molestias de rodilla, Martin Hongla.

