Pacheta: «Nuestro único problema es el Ceuta»

El entrenador del Granada, José Rojo 'Pacheta', pasó por sala de prensa para profundizar en los pormenores del partido que espera a su equipo ante ... el Ceuta. Estas fueron sus manifestaciones:

DISPONIBILIDAD: «Seguro que no estará Hongla. Pablo tiene una molestia. También Flores con otra, pero están bastante bien. Astralaga sí está recuperado. Este domingo volveremos a entrenar para ver».

EL GRANADA QUE BUSCABA: «En el tema de competir, sí. El partido del jueves nos dijo que estamos preparados al completo. Jugadores menos habituales dieron unas sensaciones corroboradas por los datos. Cuatro, casi cinco pasaron de distancias elevadas con mucha carga en alta intensidad. Ahora tenemos que trasladar esa energía a tener más opciones con el balón, ser más fluidos y defender con más calidad. Ser más peligrosos y duros. Más porterías a cero y hacer goles».

MEJORÍA: «Buscamos que el equipo compita mejor, con más balón, concediendo menos ocasiones y haciendo más. Tenemos que centrarnos en esto y no mirar la clasificación ni antes ni ahora. El único problema es el Ceuta, un equipo peligrosísimo, con mucha movilidad, que se basa en movimientos que sorprenden. Con un entrenador que lleva años con ellos y es un equipo al que gusta ver. De los que más gusta verle. Tiene un control de pase, jugadores descarados, con un gran sistema defensivo... Hace las cosas bien. Se basa mucho en llegadas, romper al espacio, llegadas. Partido muy peligroso. Como debuta en la categoría, no llama tanto la atención como Deportivo, Racing o Almería, pero ojo con este. Hay que estar muy atento. En lo demás, seguir en esta dinámica. Muchos partidos con solo una derrota, mereciendo más, y hay que seguir en esta línea. Lo demás, tengo que ser capaz de aislar a mis futbolistas».

QUÉ PARTIDO ESPERA Y CÓMO HACER DAÑO AL CEUTA: «Con balón tiene muchas alternativas. Tenemos que estar atentos a todos sus movimientos y a los jugadores de banda, buenos en el uno contra uno. Hacen bien las rupturas en todos los sitios y juega con confianza en lo que hace. Hay que estar fluidos de balón y buscar el juego entre líneas, nuestras virtudes. Preparados para sufrir por la exigencia del rival. Estar atentos a todo».

MÁS JUGADORES APTOS: «Mi obsesión es sacar el máximo de los futbolistas. Que Arnaiz esté así, que Bouldini pueda venir, que Trigueros nos dé ratos buenos, que Luka aporte, que Diego sume, que Pablo dé calidad, que Rodelas alborote... No es fácil entender estos roles, con un bendito problema en la portería. El que no juega exige al que actúa. Esto hace que el equipo crezca. Es un tema de normalidad. No podemos estar al máximo siempre en Liga. La clave es que cada jugador dé su mejor versión, cuanto más tiempo mejor».

ARNAIZ: «Es verdad que hemos sustituido a Alcaraz con Arnaiz. Tengo que agradecer a Alcaraz todo lo que ha aportado. Temple, empaque, poder en el vestuario. Arnaiz, con las lesiones, no pudimos explotarle. Nos da un salto de calidad en zonas difíciles. Tiene pegada, entiende el interlineado y está en un punto de velocidad interesante, con un gran balón parado. Cada uno nos da unas cosas y pueden jugar juntos. Ahora están jugando Ruiz y Alemañ, pero puede jugar cualquiera, hasta Hongla. Confío en ellos. En el próximo partido de Copa, seguirán compitiendo todos. Se lo merecen».

GAGNIDZE: «No es fácil para él todo lo que exigimos. Necesita el balón, el contacto, para brillar, pero tiene una intuición estupenda en el espacio y el desmarque. Tenemos que conocerle. Lleva cinco meses, pero a veces cuesta más. Le pedimos cosas que no hacía. Le pedimos más rapidez con el balón y a veces le lleva al otro lado. Hay que llevarle la pelota, a él, a Faye, a Sola... Trigueros destaca también con el balón. Estamos contentos con su adaptación y su energía y empaque como ser humano».

