Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pacheta da instrucciones en el Heliodoro Rodríguez López. LOF

Granada CF

Pacheta: «Nuestro único problema es el Ceuta»

Incide en la mejoría competitiva de su equipo, pero espera registrar «más opciones con el balón, ser fluidos y defender con más calidad»

Rafael Lamelas

Rafael Lamelas

Granada

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:22

Comenta

El entrenador del Granada, José Rojo 'Pacheta', pasó por sala de prensa para profundizar en los pormenores del partido que espera a su equipo ante ... el Ceuta. Estas fueron sus manifestaciones:

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Hallan un cadáver en Cúllar que podría ser el de una mujer desaparecida en Almería hace tres meses
  2. 2 El vuelco de un camión genera retenciones en la A-92 de Granada en plena operación salida
  3. 3 Disparan y rompen las lunas de dos autobuses en la zona Norte
  4. 4 Aviso de los productores por el precio del aceite de oliva tras el inicio de la campaña: «No hay tamaño»
  5. 5

    El partido de Copa del Granada CF, de pago para los abonados y ante un Primera
  6. 6 Muere Alfonso Ussía a los 77 años
  7. 7 La ruta por el Canal de los Franceses para disfrutar del buen tiempo este puente
  8. 8

    El Ayuntamiento cierra el expediente de la fotovoltaica del Fargue, que no se llevará a cabo
  9. 9 La cafetería que trae a Granada los dulces soviéticos: «Es un viaje a mi infancia»
  10. 10 Un herido tras chocar su coche contra un árbol en Camino de Ronda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Pacheta: «Nuestro único problema es el Ceuta»

Pacheta: «Nuestro único problema es el Ceuta»