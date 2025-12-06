Directo | Covirán-Basket Zaragoza
Los rojinegros se agarran al Palacio para sumar la victoria ante un equipo menos temible
Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:57
21:20
El americano Matt encontró respuesta en Yusta, por lo que la diferencia no bajó de diez puntos. El internacional ya en 12 puntos, con tiros libres incluidos. 48-63.
21:17
Por fin llegó el triple de Thomas y 40-50. Aunque a Munnings no se le vio inspiración de cara al aro.
21:10
El croata siguió con su habitual empuje y Costa lo buscó con pases que obligaron a que Ramírez detuviera rápidamente el crono, 37-48 en dos minutos.
21:06
El Covirán arrancó con fuerza el tercer cuarto, con triple de Bozic para animar a los aficionados.
20:47
El Zaragoza, muy cómodo en la zona. Rousselle sacó casta en los instantes finales, pero el partido se puso muy cuesta arriba al intermedio. 32-48. Y pitos del público.
20:41
El problema es que el Covirán no crea situaciones buenas de tiro y a Thomas ni le llega el balón. En cambio Yusta tira solo y Robinson se suma a la fiesta maña por dentro.
20:39
Jesús Ramírez no quiere que la renta se le esfume y para tras un robo nazarí culminado por Tunde.
20:37
La renta ya es preocupante con el triple de Yusta: 22-38.
20:36
Las pérdidas de balón pasaron factura y el Casademont aprovechó para abrir más brecha: 22-35.
20:34
Un dos más uno de Munnings alivió el 17-29 al 20-29.
20:29
Ramón Díaz permitió el estreno también de Brimah, pero fue Rodríguez el que lanzó al Casademont al 17-24 con un triple, primera escapada seria, que alcanzó los diez puntos, con 17-27 y otra de tres de Bell-Haynes. Tiempo muerto del técnico granadino.
20:21
La presencia de Koumadje se notó en el tramo final, con dos canastas seguidas y un tapón para dejar el 17-21 en el intermedio, siendo decisivo el nuevo gigante de la ACB.
20:16
Se notaron los nervios por la importancia del partido en el primer cuarto, con muchos errores en los tiros por ambas partes.
20:15
Burjanadze y Edu Durán completaron la rotación, precisamente el georgiano asistió para el mate de Howard, sus primeros puntos con la camiseta negra. 14-14.
20:11
Espectacular mate de Yusta y se produce el debut de Williams Howard, que se situa en la vigilancia del internacional español.
20:09
Más tarde tuvo la oportunidad de encestar el estadounidense, pero no acertierta. Bozic es la única vía. En el Zaragoza, Spissu releva a Bell-Haynes y Díaz responde con Rousselle por Costa.
20:06
El equipo granadino se adelantó con el triple de Costa para el 5-4. En los tres primeros minutos hubo dificultad para encontrar a Bozic en cómoda situación y menos todavía a Thomas, que ni recibió. En cambio, Munnings se estrenó para el 8-6.
20:03
El quinteto titular del Covirán, formado por Lluís Costa, Thomas, Munnings, Bozic y Babatunde, mientras que en las filas del Casademont formaron Bell-Haynes, Yusta, Stevensson, Robinson y Dubjevic. En los aragoneses la novedad estuvo en el pívot de 2,24, techo de la Liga Endesa ya, Kalifha Koumadje.
19:59
El entrenador granadino prescindió en esta ocasión del pívot Iván Aurrecoechea, al contar con tres postes con Brimah, más Hankins y Tunde para la posición de 'cinco'.
19:59
Ramón Díaz se quedó sin Valtonen y Kljajic por lesión y sus lugares fueron ocupados por Brimah y Howard.
19:55
Buenas noches, el Covirán tiene un partido clave contra el Casademont Zaragoza por la permanencia.
