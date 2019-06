La OCG amplía sus horizontes musicales en la temporada 2019-2020 ALFREDO AGUILAR El programa incluye dos óperas, el 'Carmina Burana' de Orff y el concurso de Pons, Heras-Casado y María Dueñas JOSE ANTONIO MUÑOZ Granada Martes, 11 junio 2019, 12:43

La temporada 2019-2020 de la Orquesta Ciudad de Granada aprovecha al máximo, de nuevo, los recursos propios, para ofrecer un programa algo más variado que el de temporadas pasadas, como destacó el gerente, Günther Vogl, con una mayor presencia de proyectos propios en el programa principal, y la vuelta de personajes que marcaron el pasado del conjunto. Un total de 13 programas que, de octubre a mayo, ofrecerán a los aficionados un poco de todo, y a priori, todo bueno. Los representantes de las instituciones presentes en la puesta de largo -Junta, Diputación y Ayuntamiento-, hicieron una pública apuesta por el futuro de la formación, y pidieron el compromiso de los melómanos en la compra de abonos, ya a la venta a precios que oscilan entre los 356 y los 205 euros para el programa completo.

La temporada comenzará el primer fin de semana de octubre con un concierto titulado 'Capricho ruso', integrado por música de autores esteparios y melodías más que conocidas. Bajo la dirección de Giancarlo Andretta, uno de los dos principales directores invitados de la Orquesta, se interpretarán 'Capricho español, op. 34' de Rimski-Korsakov; 'Kovanshchina', preludio y danza, de Mussgorsky, y la 'Sinfonía núm. 5 en Mi menor, op. 64' de Tchaikovsky. El tercer fin de semana del mismo mes acogerá el primer concurso del que durante la próxima temporada será artista residente de la OCG, el contratenor y director Carlos Mena. Bajo el título de 'Volver', se interpretará la suite de la banda sonora de la película homónima de Almodóvar, de Alberto Iglesias, acompañada de la de 'La piel que habito' del mismo autor. Este segundo programa, de tinte tan cinematográfico, se completa con 'Five variants of Dives and Lazarus' de Ralph Vaughan-Williams, y 'Nyári este' (Anochecer de verano) de Zoltan Kodaly.

El último fin de semana del mes acoge un concierto conmemorativo del vigésimo aniversario de la declaración de Sierra Nevada como Parque Nacional, y trigésimo de la declaración como Parque Natural. Un programa que mezcla música de autores internacionales, con la Joven Academia de la OCG y el taller orquestal de la OCG y la Real Academia de Bellas Artes, y que incluye la conocida 'Una noche en el monte pelado' de Mussgorsky; 'El pájaro de fuego' de Stravinsky; la igualmente conocida 'Preludio a la siesta de un fauno' de Debussy, y 'Appalachianspring' de Copland.

En el apretado primer trimestre, el primer concierto de noviembre está dedicado a las mujeres compositoras, injustamente preteridas en los repertorios internacionales, con tres nombres imprescindibles: Fanny Cecilie Mendelssohn, de quien se interpretará 'Obertura en Do mayor', Clara Schumann, del que se podrá oír su 'Concierto para piano en La menor, op. 7', y Louise Farrenc, de quien se oirá su 'Sinfonía núm. 3 en Sol menor, op. 36'. Como es lógico, habrá al frente de la OCG una mujer, Catherine Larsen-Maguire, y Levon Avagyan ejercerá como solista. El fin de semana del día 15, llega la ópera contemporánea, con el estreno absoluto de la nueva ópera de Alberto García Demestres con textos del Premio Nacional de Poesía Antonio Carvajal, 'Juana sin cielo', en torno a la reina Juana la Loca. El propio compositor dirigirá la orquesta, en un montaje escénico que cuenta con Maria Katzarava como protagonista, con vestuario de Susana Poyatos y dirección escénica de Rafa Simón.

Clásico final de año

Diciembre en la OCG equivale a decir 'El Mesías'. Este año, los días 13 y 14 habrá otro Mesías participativo, con Carlos Mena de nuevo al frente de la formación y un reparto que incluye a Jone Martínez, Federica Carnevale, Valerio Contalde y Víctor Cruz. Y para completar el mes, el también tradicional concierto de villancicos el día 20, dirigido por Héctor Eliel Márquez y con coros infantiles de la provincia.

Con el nuevo año, tendrá lugar el primer concierto familiar y didáctico, con el trío Funamviolistas, ya conocidas en Granada tras sus actuaciones en el Teatro Isabel la Católica y el Teatro Alhambra, y que aportan una fresca visión de la música. En este caso, el programa que ofrece el trío se llama 'Funamviolistas: toca, canta, cuenta', y lleva consigo seis días de conciertos didáticos y una mañana familiar, con Xavier Pagés-Corella al frente de la OCG. Y para el fin de semana siguiente, el 'Concierto para violín' de Sibelius es el gran protagonista, acopañado por 'Orawa, poema sinfónico para orquesta de cuerda' del polaco Kilar, una obra menos conocida pero de extraordinaria sonoridad, el mencionado 'Concierto para violín y orquesta en Re menor, op 47' de Sibelius, y la muy clásica 'Sinfonía núm. 9 en Mi menor, op. 95, Del nuevo mundo', de Dvorak. Como solista, Soyoung Soon, y al frente de la orquesta Michal Nesterowicz. El mes de enero finalizará con otro interesante programa dirigido de nuevo por Andretta, y que incluye el 'Concierto para piano número 4' de Beehoven, además de la obertura de 'Medea', de Cherubini, y la 'Sinfonía de cámara, op. 83ª' de Shostakovich. Como solista actuará el pianista Steven Osborne.

Para el día de los enamorados, 14 de febrero, la Orquesta ofrece un programa ad hoc, bajo el título de 'La Alondra', con obras de Vaughan-Williams y Mozart, de quien se interpretarán sus sinfonías 33 y 38. El otro director principal invitado de la OCG, Joseph Swensen, ejercerá como violín solista y director. Y para el fin de semana siguiente, la segunda cita con la ópera de la temporada, el más que clásico 'Orfeo ed Euridice' de Gluck, de nuevo con Carlos Mena en la dirección y en el papel de Orfeo y Jone Martínez como Euridice.

Música es alegría

En la constante búsqueda de la OCG con el objetivo de atraer nuevos públicos se inscribe el concierto #esVITAL, que el 22 de marzo se inscribe dentro del ciclo de programas familiares y que con el clown Lolo Fernández y la dirección de Lorenzo Ferrándiz, ofrecerá un repertorio que 'suene' en los oídos de los jóvenes asistentes y sus familias. Dos de los grandes talentos que ha dado Granada en los últimos tiempos, la joven violinista Maria Dueñas y el director Pablo Heras-Casado, protagonizan el concierto titulado 'Tchaikovsky en la Academia', con un programa monográfico del autor rudo, del que se interpretará su 'Concierto para violín y orquesta' y su 'Sinfonía Patética' para cerrar marzo. Y antes de la Semana Santa, el único concierto a cuyo frente estará el director artístico de la OCG, Andrea Marcon, que dirigirá un programa con el 'Stabat mater' de Pergolesi, y cuatro conciertos de cuerda, tres de Vivaldi y uno de Marcelo. De nuevo estará Carlos Mena, en este caso de nuevo como contratenor.

Abril, los días 17 y 18, marcan la vuelta de Pons, director honorifico de la Orquesta, al podio en Granada. Además con un programa muy del gusto del catalán de Puig Reig: obras de Satie, Mahler y Bizet con incorporaciones orquestales de Debussy, Briten y Shchedrin. La temporada finalizará en todo lo alto, con la primera interpretación de la OCG de una obra cumbre del clásico: el 'Carmina -léase Cármina- Burana' de Carl Orff, bajo la dirección de Lucas Macías y con solistas como Natalia Labourdette, Joaquín Asíain y Toni Marsol.