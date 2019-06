Programación completa de la temporada 2019-2020 de la Orquesta Ciudad de Granada Todos los conciertos que tendrán lugar entre octubre de este año y junio del próximo IDEAL Martes, 11 junio 2019, 12:32

La Orquesta Ciudad de Granada (OCG) ya tiene lista la programación completa de conciertos para la temporada 2019-2020. A continuación, te detallamos todas las actuaciones que tendrán lugar entre octubre de este año y junio del próximo.

2019 Octubre

Viernes 4 octubre 2019 / A1

Sábado 5 octubre 2019 / S1

Auditorio Manuel de Falla, 20:30 horas

* CAPRICHO RUSO *

Nicolai RIMSKI-KORSAKOV: Capricho español, op. 34

Modest MUSSORGSKY: Kovanshchina, preludio y danza

Piotr Ilitch CHAIKOVSKI: Sinfonía núm. 5 en Mi menor, op. 64

GIANCARLO ANDRETTA director

Viernes 18 octubre 2019 / A2

Auditorio Manuel de Falla, 20:30 horas

* VOLVER *

Alberto IGLESIAS Suite de «Volver» (Pedro Almodóvar)

Suite de «La piel que habito» (Pedro Almodóvar)

Ralph VAUGHAN-WILLIAMS: Five variants of Dives and Lazarus

Zoltan KODÁLYNyári este (Anochecer de verano)

CARLOS MENA director

Carlos Mena. / OCG

Viernes 25 octubre 2019 / A3

Sábado 26 octubre 2019 / S2

Auditorio Manuel de Falla, 20:30 horas

* SUEÑAN LAS MONTAÑAS *

CONCIERTO CONMEMORATIVO DEL XX ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE SIERRA NEVADA COMO PARQUE NACIONAL Y XXX COMO PARQUE NATURAL

Modest MUSSORGSKY: Una noche en el monte pelado

Igor STRAVINSKY: El pájaro de fuego, suite

Claude DEBUSSY: Preludio a la siesta de un fauno

Aaron COPLAND: Appalachian spring

JOVEN ACADEMIA INSTRUMENTAL DE LA OCG (I): (Taller orquestal OCG-Real Academia de BB AA de Granada)

JOSEPH SWENSEN director

Joseph Swensen. / OCG

2019 Noviembre

Viernes 8 noviembre 2019 / A4

Auditorio Manuel de Falla, 20:30 horas

* DESDE EL SILENCIO, COMPOSITORAS *

Fanny Cecilie MENDELSSOHNObertura en Do mayor

Clara SCHUMANNConcierto para piano en La menor, op. 7

Louise FARRENCSinfonía núm. 3 en Sol menor, op. 36

LEVON AVAGYAN piano

Levon Avagyan. / OCG

CATHERINE LARSEN-MAGUIRE directora

Catherine Larsen-Maguire. / OCG

Con la colaboración de FUNDACIÓN SERRA (Grupo Catalana Occidente) y CONCURSO INTERNACIONAL DE MÚSICA MARÍA CANALS

Viernes 15 noviembre 2019 / E1

Sábado 16 noviembre 2019 / S3

Auditorio Manuel de Falla, 20:30 horas

* ÓPERA JUANA SIN CIELO *

Alberto GARCÍA DEMESTRES

Juana sin Cielo (estreno absoluto)

(libreto de Antonio Carvajal, basado en el personaje histórico de Juana la Loca)

CORO DE LA ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA (Héctor E. Márquez director)

Susana Poyatos vestuario

MARÍA KATZARAVA (Juana la Loca) soprano

Maríia Katzarava. / OCG

RAFA SIMÓN dirección escénica

ALBERTO GARCÍA DEMESTRES director

Con la colaboración de BANKIA y CAJA GRANADA Fundación

Obra encargo del Ayuntamiento de Granada y OCG

2019 Diciembre

Viernes 13 y sábado 14 diciembre 2019

Auditorio Manuel de Falla, 20:30 horas

* CONCIERTOS FUERA DE ABONO *

EL MESÍAS participativo

Georg Friedrich HÄNDEL

El Mesías, HWV 56

JONE MARTÍNEZ soprano

FEDERICA CARNEVALE alto

VALERIO CONTALDE tenor

VÍCTOR CRUZ bajo

Coros participativos

* CORO DE LA ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA *

(HÉCTOR E. MÁRQUEZ director)

CARLOS MENA director

Carlos Mena. / OCG

Con la colaboración de

Obra social «la Caixa»

viernes 20 diciembre 2019 / Concierto familiar 2 (F1)

Auditorio Manuel de Falla, 18:00 (F1) y 20:30 horas

* VILLANCICOS POPULARES DEL MUNDO *

Adorad al niño

Villancicos populares y canciones tradicionales del mundo junto a un grandioso coro de voces blancas formado por numerosas agrupaciones de Granada y provincia, que se fuerzan durante meses en aprender un repertorio babélico (¡con ocho idiomas diferentes!), hasta que, por fin, ponen voz a la Navidad en el concierto junto a músicos profesionales, convirtiendo la experiencia pedagógica en una vivencia musical de primer nivel que será guardada para siempre en sus corazones y en los nuestros.

ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA

Coros infantiles de Granada capital y provincia

HÉCTOR ELIEL MÁRQUEZ director

Colaborador principal

Fundación CAJA RURAL GRANADA

2020 Enero

Domingo 12 enero 2020 / Concierto familiar 2 (F2)

Auditorio Manuel de Falla, 12:00 horas

CONCIERTOS DIDÁCTICOS II: 8, 9, 10, 22, 23 y 24 enero 2020

FUNAMVIOLISTAS: TOCA, CANTA, CUENTA

Música para contar historias

Funamviolistas interpretan desde el teatro gestual, el humor, la danza, el canto y la poesía visual, sorprendiendo, emocionando y divirtiendo a todos los públicos, gracias a la unión de dos idiomas atemporales y universales: la música y el teatro del gesto… La música con su poder evocador, transformador y universal nos llevará tan lejos como nuestra imaginación nos permita en un viaje fantástico y lleno de emociones.

ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA

FUNAMVIOLISTAS: ANA HERNÁNDEZ,

MAYTE OLMEDILLA y LILA HOROVITZ (arreglos)

XAVIER PAGÉS-CORELLA director

Viernes 17 enero 2020 / A5

Sábado 18 enero 2020 / S4

Auditorio Manuel de Falla, 20:30 horas

EL CONCIERTO PARA VIOLÍN DE SIBELIUS

Wojciech KILAROrawa, poema sinfónico para orquesta de cuerda

Jean SIBELIUS Concierto para violín y orquesta en Re menor, op 47

Antonín DVOŘÁKSinfonía núm. 9 en Mi menor, op. 95 «Del nuevo mundo»

SOYOUNG SOON violín

Soyoung Soon. / OCG

MICHAL NESTEROWICZ director

Viernes 31 enero 2020 / A6

2020 Febrero

Sábado 1 febrero 2020 / S5

Auditorio Manuel de Falla, 20:30 horas

EL CONCIERTO PARA PIANO NÚM. 4 DE BEETHOVEN

Luigi CHERUBINIM edea, obertura

Ludwig van BEETHOVEN Concierto para piano y orquesta núm. 4 en Sol mayor, op. 58

Dimitri SHOSTAKOVICH Sinfonía de cámara, op. 83a

STEVEN OSBORNE piano

GIANCARLO ANDRETTA director

Giancarlo Andretta. / OCG

Viernes 14 febrero 2020 / A7

Auditorio Manuel de Falla, 20:30 horas

LA ALONDRA

Ralph VAUGHAN-WILLIAMS Fantasía sobre un tema de Thomas Tallis

Wolfgang Amadeus MOZART Sinfonía núm. 33 en Si bemol, KV 319

Ralph VAUGHAN-WILLIAMSThe lark ascending

Wolfgang Amadeus MOZART Sinfonía núm. 38 en Re mayor, «Praga», KV 504

JOSEPH SWENSEN violín y director

Viernes 21 febrero 2020 / E2

Auditorio Manuel de Falla, 20:30 horas

ÓPERA

ORFEO ED EURIDICE

Christoph Willibald GLUCK

Orfeo ed Euridice

(Ópera en 3 actos con libreto de Raniero da Calzabigi)

CARLOS MENA (Orfeo)

JONE MARTÍNEZ (Euridice)

PILAR ALVA (Amore)

CORO DE LA ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA

(HÉCTOR E. MÁRQUEZ director)

CARLOS MENA director

Con la colaboración de BANKIA y CAJA GRANADA Fundación

2020 Marzo

Domingo 22 marzo 2020 / Concierto familiar 3 (F3)

Auditorio Manuel de Falla, 12:00 horas

CONCIERTOS DIDÁCTICOS III: 18, 19 y 20 de marzo 2020

#esVITAL

Queremos compartir contigo nuestra pasión por la música y te invitamos a participar en un concierto diferente, pero también queremos contagiarnos de tu VITALidad, pasión, creatividad, inconformismo... Para ello vamos a contar con un presentador-clown algo irreverente que nos guiará en un concierto divertido, de repertorio intenso y con diversas colaboraciones de jóvenes artistas sobre el escenario. ¡Apúntate con nosotros!

ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA

LOLO FERNÁNDEZ clown

LORENZO FERRÁNDIZ director

Con la colaboración de la

CAU - Escuela Internacional de Circo y Teatro

Viernes 27 marzo 2020 / A8

Sábado 28 marzo 2020 / S6

Auditorio Manuel de Falla, 20:30 horas

CHAIKOVSKI EN LA ACADEMIA

Piotr Ilitch CHAIKOVSKIConcierto para violín y orquesta

Sinfonía núm. 6 en Si menor, op. 74, «Patética»

JOVEN ACADEMIA INSTRUMENTAL DE LA OCG (II)

(Taller orquestal OCG-Real Academia de BB AA de Granada)

MARÍA DUEÑAS violín

PABLO HERAS-CASADO director

La OCG bajo la batuta de Heras Casado. / OCG

2020 Abril

Viernes 3 abril 2020 / A9

Auditorio Manuel de Falla, 20:30 horas

EL STABAT MATER DE PERGOLESI

Antonio VIVALDI

Concierto núm. 8 para dos violines en La menor, op. 3, RV 522

Concierto núm. 2 para dos cellos, cuerda y clave en Sol menor, F III, PR 348, RV 531

Concierto para cuatro violines en Si menor, op. 3/10, OV 97, RV 580

Alessandro MARCELO

Concierto para oboe, cuerdas y continuo en Re menor

Giovanni Battista PERGOLESI

Stabat Mater

SOLISTAS DE LA OCG

JONE MARTÍNEZ soprano

CARLOS MENA contratenor

ANDREA MARCON director

Andrea Marcon. / OCG

Viernes 17 abril 2020 / A10

Sábado 18 abril 2020 / S7

Auditorio Manuel de Falla, 20:30 horas

LA BATUTA HONORÍFICA

Erik SATIE/Claude DEBUSSYGymnopédies, 1 y 3

Gustav MAHLER/Benjamin BRITENWhat the wild flowers tell me

Georges BIZET/Rodion SHCHEDRINCarmen Suite

JOSEP PONS director

Domingo 26 abril 2020 / Concierto familiar 4 (F4)

Auditorio Manuel de Falla, 12:00 h

EL SASTRECILLO VALIENTE

Tibor HARSANYI

El sastrecillo valiente

El protagonista de esta historia se las tendrá que ver con una fiera salvaje, dos gigantes, un unicornio … ¿Y las moscas? Una maravillosa oportunidad de recordar un cuento clásico de los hermanos Grimm a través de la música del compositor húngaro Tibor Harsanyi y la atractiva puesta en escena de la compañía Vagalume Teatro, recuperando así una producción de la OCG de 2004.

ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA

VAGALUME TEATRO

PABLO CARAZO dirección escénica

JOSÉ LÓPEZ MONTES dirección musical

2020 Mayo

Viernes 15 mayo 2020 / E3

Sábado 16 mayo 2020 / S8

Auditorio Manuel de Falla, 20:30 horas

CARMINA BURANA

Carl ORFF

Carmina Burana

NATALIA LABOURDETTE soprano

JOAQUÍN ASIÁIN tenor

TONI MARSOL barítono

CORO DE LA ORQUESTA CIUDAD DE GRANADA

(HÉCTOR E. MÁRQUEZ director)

LUCAS MACÍAS director

Lucas Macías. / OCG

Colaborador principal

Fundación CAJA RURAL GRANADA

ABONOS POR CICLOS

ABONO A _sinfónicos _ 10 conciertos

ABONO S_sábados_ 8 conciertos (6A+2E)

ABONO E_extraordinarios_ 3 conciertos

ABONO F_familiares _ 5 conciertos (4 programas)

El Mesías (conciertos fuera de abono)_ 2 conciertos

ABONO DE TEMPORADA: ABONO A + ABONO E_ 13 conciertos

ABONO MIXTO (a la carta): ABONO S + a elegir entre A2, A4, A7, E2 y/o A9

(mínimo 2 conciertos)

ABONO SÁBADO A LA CARTA: elige entre los 8 conciertos del ciclo

(mínimo 5 conciertos)