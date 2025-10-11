Lori Meyers tocan en plena calle tras cancelarse un festival por el temporal en Valencia Los artistas granadinos anunciaron en redes sociales que actuarían gratis en la Ciudad de las Artes y las Ciencias y cientos de personas acudieron a disfrutar de su música

Diego Callejón Sábado, 11 de octubre 2025, 09:48 | Actualizado 10:03h.

La borrasca Alice ha dejado decenas de calles inundadas en varias zonas de Alicante, Murcia y la zona oriental de Andalucía. Con motivo de este fenómeno, la Agencia Estatal de Meteorología activó el aviso rojo y amarillo en varios puntos de la Comunidad Valenciana el pasado jueves y viernes. Este hecho ha acarreado la cancelación de diversos eventos, entre ellos el festival Love to Rock, que iba a celebrarse los días 10 y 11 de octubre en Valencia, y en el que participaban los granadinos Lori Meyers junto a otros artistas como Fangoria o Iván Ferreiro.

Tras la noticia de la cancelación, Lori Meyers compartió una storie en su cuenta oficial de Instagram con una foto de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia y la frase «¿alguien por Valencia que se haya quedado con tantas ganas de concierto como nosotros?», dando a entender que iban a realizar una pequeña actuación en la calle.

Y así fue. Un rato después, Lori Meyers dio un concierto gratuito para los cientos de fans que acudieron al lugar para disfrutar de su música. Así, a pesar del temporal y de las cancelaciones, los granadinos aportaron un rayo de luz a la noche valenciana.