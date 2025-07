Lori Meyers hacen un concierto piloto para deficientes auditivos y visuales

Juan Jesús García Jueves, 31 de julio 2025, 20:11 Comenta Compartir

«Me he sentido como una adolescente en el concierto, he descubierto que la música no solo se oye, sino que también se siente», eso ... decía una espectadora con deficiencia auditiva tras asistir al concierto que Lori Meyers dieron en el ciclo Noches del Botánico para personas sordas y ciegas.

Los granadinos han participado en una experiencia piloto que podría implantase en un futuro cercano a otros muchos festivales. Una iniciativa que supone un salto cualitativo en la forma de vivir la música en vivo, ya que no se trató de una adaptación puntual para un concierto, sino de una acción de prueba que redefine el estándar en eventos culturales. Un grupo de siete personas con discapacidad auditiva y expertas en accesibilidad para las personas sordas, entre las que se contaron representantes de la Confederación Estatal de Personas Sordas (CNSE) y la Asociación Hope, así como también artistas sordas, fueron el grupo de prueba beneficiario de este proyecto. Se trataba de testear en directo las posibilidades humanas y tecnológicas para que las personas sin audición o vista puedan disfrutar de la música en directo. «El resultado ha sido muy bueno», valora Gonzalo Martín, comunicador de la entidad que lo ha llevado a cabo: CESyA, (Centro Español del Subtitulado y la Audiodescripción, asesor del Real Patronato sobre Discapacidad y gestionado por la Universidad Carlos III). Si bien ha sido una pequeña experiencia paralela al concierto en un grupo de control, la idea es replicarla en el futuro pero ya con acceso a la parte técnica directa de cada festival para todos los afectados por estas deficiencias. Escogieron a los granadinos «primero porque nos gustan», subraya Martín, «luego porque se prestaron muy gentilmente, ellos, sus técnicos… Incluso no hicieron ningún cambio en el temario preparado para las traducciones, y también porque su música tiene las características rítmicas perfectas para nuestro medios». Mochilas sensoriales Encontrar traductores de signos en los conciertos es algo que, sin estar estandarizado ya hemos visto: una artista como Rozalén incluso ha hecho una coreografía escénica de esta posibilidad; así dos intérpretes de signos siguieron el concierto de los Lori. Pero el experimento constaba de varias partes: de un programa desarrollado por CESyA que traduce en tiempo real a la perfección las letras cantadas para seguirse en los monitores; también de unas mochilas vibratorias que transformaron las frecuencias del sonido en vibraciones físicas, en espalda y torso durante la actuación para captar el ritmo; así mismo de unas petacas para hacer llegar las canciones a los implantados cocleares, y, por último, una amplificación individualizada específica para audífonos. De las excelentes conclusiones de esta primera prueba con los lojeños dependerá la implantación definitiva de estos sistemas. Esta iniciativa refleja el compromiso de la empresa patrocinadora del festival, Allianz, «por impulsar acciones que combinan tecnología, emoción y propósito, situando a las personas en el centro». A través de esta colaboración con Noches del Botánico, «Allianz refuerza su posicionamiento como una marca que escucha a la sociedad y se conecta con ella», comentan en la entidad esponsor del ciclo. Por su parte, desde el grupo, su cantante Noni, considera «increíble que vayan avanzando en este tipo de iniciativas inclusivas para gente que tiene problemas auditivos, de vista o movilidad, porque, en realidad, la música debería poder ser disfrutada por todos por igual».

Temas

Lori Meyers