Lorca inspira a Bono en su visita a la Alhambra El 'tour' del líder de U2 por la ciudad palatina genera malestar en esferas políticas e institucionales por el intento del Patronato de ocultarlo DANIEL OLIVARES GRANADA Martes, 25 septiembre 2018, 00:55

Era un día caluroso y seco de septiembre cuando tomaron tierra en el FGL. El asfalto se derretía en el suelo. En el PCV (Palacio Carlos V) se escuchó el sonido de un ángel. No era un ángel de Harlem, el barrio de Nueva York, como dice la canción (aquí alterada) de U2, sino uno de Dublín. Esa tarde Granada le pertenecía. Le pertenecía a Bono, líder de la mundialmente conocida banda irlandesa que aterrizó en el aeropuerto Federico García Lorca (FGL) el pasado domingo, sobre las seis de la tarde, en su avión privado. Iba acompañado de su mujer, Alison Hewson, de su hija Jordan Joy, del novio español de ésta, Diego Osorio, y de un par de amigos más. Una hora después estaban todos juntos en la Alhambra para iniciar una visita de un par de horas.

Sus 'cicerones' fueron una guía oficial y el director del Patronato de la Alhambra, Reynaldo Fernández, que tuvo conocimiento dos días antes de que el afamado cantante de rock había adquirido entradas para conocer el monumento, según ha podido saber IDEAL. Aun así, la misma noche del domingo se negó a confirmar a este periódico que Bono había estado en la ciudad palatina. La comitiva se adentró en la Alhambra y se empapó de su historia. Y aunque la visita era de carácter privado -como cualquier turista, según dijeron desde el mismo Patronato en Twitter-, pudieron acceder a zonas a las que normalmente no acceden otros visitantes, como el Peinador de la Reina o los Baños, lugar éste cuya sonoridad inspiró por primera vez a Bono, quien entonó allí la estrofa de alguna canción. Más tarde sería el Palacio de Carlos V el que empujaría al músico a probar cómo el sonido de su voz trepaba por las columnas hasta el cielo de Granada. De ese momento existe documento audiovisual, pero IDEAL no ha podido reproducirlo en su edición web porque no ha obtenido la autorización de su autora. Son los nuevos silencios de la Alhambra.

Es la línea que se han instalado en la dirección del monumento de un tiempo a esta parte. Cuando una persona de renombre decide visitar el monumento, el silencio y la ocultación es la tónica. Esta actitud contrasta con la de etapas anteriores en las que la política de comunicación era pedir la colaboración de los visitantes ilustres para promocionar turísticamente la ciudad en medios de comunicación o redes sociales. «Una imagen de Bono en la Alhambra vale millones», comenta un experimentado fotógrafo granadino.

«La guinda al fin de semana»

El intento de ocultación por parte de la dirección del Patronato, algo casi imposible en tiempos de Whatsapp, no se ha entendido desde algunas esferas políticas e institucionales. Fuentes del Ayuntamiento de Granada señalaron ayer a IDEAL que el alcalde Francisco Cuenca desconocía la visita del líder de U2. «Se enteró por la noticia publicada en Ideal.es la noche del domingo», explican desde la plaza del Carmen. Algo similar, según ha podido saber este periódico, le ocurrió al delegado territorial de Cultura, Turismo y Deporte, Guillermo Quero, máximo representante en la provincia de la Consejería que gestiona el monumento. Supo de la presencia de Bono la misma noche del domingo a través de un mensaje de texto de alguien que le cuestionó por la veracidad de la información.

El silencio del Patronato ha sentado mal en el Ayuntamiento de Granada porque la presencia de Bono era «la guinda al fin de semana musical de Granada», frase que el propio edil reflejó ayer tarde en sus redes sociales al compartir una publicación de la cuenta oficial de U2 en Instagram con una romántica imagen de Bono y su esposa, Alison Hewson, desde la Alhambra y con el barrio del Albaicín al fondo. La fotografía va acompañada de este texto: «The Alhambra... 'romance de la luna, luna... the boy looks and looks at her, the boy is looking at her'... Lorca». Bono 'alhambrado' por un verso en inglés del primer poema del 'Romancero gitano' de Federico.

El paso por Granada de un personaje con la fama planetaria del cantante irlandés se observa como una oportunidad desaprovechada para promocionar la ciudad, no ya el monumento en sí, que es uno de los más visitados del mundo.

Información relacionada Estrellas maravilladas por la Alhambra

Así lo entiende la portavoz del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Granada, Rocío Díaz, que curiosamente coincide con Cuenca en que hubiese sido «el remate a un fin de semana repleto de música en Granada». Para la concejala popular «es una cuestión de orgullo que alguien de tanto prestigio como Bono quiera venir a Granada después de sus dos conciertos en Madrid y me parece una oportunidad perdida no haber difundido la imagen de esta ciudad por todo el mundo. No sé si lo pidieron, pero se podía haber hablado y haber negociado. En otras ocasiones se ha hecho y ha sido un espaldarazo para la ciudad. Me sorprende, la verdad», indica. También le sorprende que Reynaldo Fernández se negase a confirmar la visita cuando le cuestionó IDEAL. «Si le ha acompañado en la visita, no puede decir que no... ¡si ha estado allí!», opina Díaz.

'With or without you' es uno de los temas históricos de U2. Su traducción es 'Contigo o sin ti'. Eso lo saben los millones de fans que ayer alucinaron con la foto de Bono y Alison.