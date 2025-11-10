Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Keum Suk Gendry-Kim, durante la entrevista Virginia Carrasco

Keum Suk Gendry-Kim: «Titular el libro 'Mi amigo Kim Jong-Un' me hizo recibir comentarios ofensivos»

La autora surcoreana Keum Suk Gendry-Kim aborda la relación entre las dos Coreas tras su éxito arrollador con las novelas gráficas 'Hierba' y 'La espera'

Carlos G. Fernández

Carlos G. Fernández

Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:25

La frontera entre las dos Coreas es una de las zonas más calientes de la geopolítica mundial desde hace setenta años. Ambas potencias gesticulan amenazas, ... emiten mensajes por enormes altavoces, lanzan miles de panfletos y prueban armamento, casi por rutina. En la isla de Ganghwa, muy cercana a esa frontera, vive la autora de novela gráfica Keum Suk Gendry-Kim (Goheung, 1971), que se niega a aceptar como normal vivir escuchando bombazos todos los días.

