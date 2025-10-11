Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Imagen del nuevo misil balístico intercontinental Hwasong-20. Afp

Corea del Norte presenta «el arma nuclear más poderosa», capaz de alcanzar todo Estados Unidos

El misil balístico intercontinental protagoniza el desfile militar nocturno del régimen, presidido por Kim Jong-un

Jaime Santirso

Corresponsal en Pekín

Sábado, 11 de octubre 2025, 12:47

Comenta

Con nocturnidad y alevosía, Corea del Norte ha vuelto a celebrar un desfile militar de madrugada. Los festejos del octogésimo aniversario de la fundación del ... Partido de los Trabajadores de Corea han permitido al régimen hacer gala de lo más granado de su arsenal, así como de su inédita fortaleza geopolítica.

