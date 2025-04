El autor del polémico libro sobre José Bretón insiste en publicarlo pese a las críticas El escritor Luisgé Martín afirma que la editorial Anagrama ha cedido a «un estado de opinión sin debate posible… casi de sociedades prefascistas» para no distribuir su obra 'El odio'

Madrid Miércoles, 23 de abril 2025, 01:29

El escritor Luisgé Martín, autor del libro 'El odio' en el que se recogen las confesiones de José Bretón sobre el asesinato de sus dos hijos ocurrido en 2011, ha afirmado este martes que mantiene su intención de publicar su obra. Asimismo, ha asegurado que la editorial Anagrama, quien extinguió la semana pasada el contrato para su distribución, «ha sentido miedo de la presión social».

Martín ha defendido que en su libro no se le da voz a Bretón, que «se le confronta», y que en todo caso «no sale bien parado». En declaraciones a TVE ha calificado como «muy grave» que no se haya podido publicar el libro y que tanta personas hayan vertido críticas sin haberlo leído, creando «un estado de opinión en el que no hay debate posible». «Forma parte », ha sentenciado.

Asimismo, se ha referido a «todo ese tipo de mentiras», como que el libro estaba escrito a medias con Bretón o que este se iba a llevar «una parte de los royalties», informa Europa Press. «El libro lo he escrito yo, el responsable del libro soy yo», ha dicho, para añadir que aunque no tiene claro si quería usarle para hacer daño a Ruth Ortiz, sí cree que el asesino confeso «es una persona manipuladora, es un narcisista y es un psicópata».

El autor de 'El odio' ha proseguido recalcando que su obra «es un libro que detesta José Bretón», condenado en un principio a 40 años de prisión, pena luego rebajada a un máximo de 25 años privado de libertad. Ha señalado que la última ocasión que tuvo contacto con él le envió el manuscrito y este le respondió que «está lleno de mentiras» y que le iba a traer «todo tipo de problemas». También ha calificado como «una brutalidad» que se diga que el escritor «propaga la violencia vicaria», y que es al contrario porque «la empatía está con la víctima, no con el asesino».

En este sentido, ha comparado su libro con el documental 'Las mujeres y el asesino', o 'Yo soy Ternera', donde el periodista Jordi Évole entrevistó al etarra Josu Ternera. «Se dijeron las mismas cosas que se han dicho de mi libro (...) y todo el mundo puede ver que ni se le blanquea, ni se le da voz, y que Josu Ternera queda como lo que es, un imbécil y un fanático, igual que José Bretón queda aquí como un pobrecillo cruel que mató a sus dos hijos», ha explicado.

Preguntado por cómo valora la decisión de la editorial de extinguir el contrato de edición para la publicación y distribución de 'El odio', el escritor ha respondido que es obvio que «Anagrama ha sentido miedo a la presión social», y que aunque «no hay una censura directa» a través de decreto, sí la ha habido «a través de los bastidores».

También se ha referido a la exmujer de José Bretón, Ruth Ortiz, indicando que la entiende «totalmente» y que «todos nos conmovimos con Ruth en 2011» por su coraje y por esa «forma de afrontar el asesinato de sus hijos», un efecto que en su opinión ha vuelto a ocurrir con el juicio de Gisèle Pelicot, donde se enfrentó a su marido «con coraje».

Sobre la posibilidad de haber incluido la versión de Ruth Ortiz como única víctima aún viva tras los asesinatos de Bretón a sus hijos, el escritor lo ha justificado diciendo que «son proyectos que a uno le vienen, porque tiene que ver con aquellas cosas que no consigue», y que en su caso escribe porque no consigue entender «la violencia» y que «alguien mate a sus hijos».