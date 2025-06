Dellafuente convence a la crítica al hacer «de los mejores conciertos de la historia de Madrid»

Dellafuente convenció a la crítica especializada con sus dos noches en el Metropolitano, llenándolo hasta un total de 140.000 personas entre ambas. Pablo Enoc ... Bayo, el nombre real tras el cantante de Armilla, despertó elogios en los distintos medios de comunicación por el espectáculo con el que celebró una década de carrera musical, a partir de un impresionante escenario que simulaba un patio nazarí con la forma de una estrella de ocho puntas y fuentes de mosaico tal y como si una parte de la Alhambra se hubiera teletransportado al campo de fútbol del Atlético. Ni una impresionante tormenta le frenó el sábado, con hasta 2.800 trabajadores involucrados.

«Fue uno de los mejores conciertos de la historia de Madrid», sostuvo 'El Confidencial', que también lo calificó como «espectáculo inolvidable» y «ritual único». «Concierto histórico. Noche inolvidable de toda una generación. Culminación de la música urbana», desglosó 'El Mundo'. «Show inolvidable en el Metropolitano. Un espectáculo tan increíble como monumental, acompañado de una puesta en escena llena de simbolismo y detalles. El espectáculo visual que acompañó cada tema fue sencillamente impresionante», describió 'Los 40'. «Espectáculo mágico de fuego, agua y música de raíz», expresó 'El Español'. «Sin precedentes», confirmó 'Telecinco'.

También los colaboradores habituales de Dellafuente, algunos de ellos invitados a cantar en el 'show', quisieron compartir su admiración por el granadino. «Se me han saltado las lágrimas; resulta que al final ganan los buenos», expresó C. Tangana, que lo vio todo desde el palco presidencial del Metropolitano. «Eres Dios», resaltó Ana Mena. Aún más cariñoso quiso ser Morad, que sí salió a cantar con él 'Manos rotas': «Fuiste el primer artista que conocí y podría contar miles de anécdotas que nadie sabe y que demostrarían la persona que eres, pero eso se queda entre nosotros. Te agradezco todo lo que haces y has hecho por mí siempre, a ti y a tu familia que es la mía también. Gracias por tanto, hermano, no te vayas nunca; eres único y esencial en esta industria basura».