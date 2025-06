Una década después, Granada camina por donde soñó Jiménez Torrecillas

Granada se prepara para intensificar su pulso cultural con vistas a convertirse en Capital Europea de la Cultura en 2031, aprovechando espacios emblemáticos que narran ... su historia y su proyección de futuro. Uno de los protagonistas de este relato es el Centro José Guerrero. Esta fusión entre pasado y modernidad, es hija del arquitecto Antonio Jiménez Torrecillas, quien falleció hace 10 años, en junio de 2025.

En el año 2000, Torrecillas transformó un edificio con profundo arraigo histórico. Durante más de 40 años, el diario Patria imprimía día tras día un periódico que ha acompañado a varias generaciones, hasta que se transformó en un museo contemporáneo con aires minimalistas, en un «mirador en una ciudad de miradores». Este fue el nacimiento de salas de museo que se adaptan a múltiples formatos artísticos, convirtiéndose en un espacio para todos los gustos.

La intervención destacó por conservar elementos originales: columnas de forja y la rotativa del antiguo periódico integrados en las dos primeras plantas. En los pisos superiores, se levantó una estructura de hormigón que dejó el espacio diáfano y sin postes interiores, facilitando nuevas posibilidades de exhibición. El perímetro culmina en un ventanal en la cuarta planta que enmarca las cornisas y tejados de la Catedral, una vista que hasta entonces era inaccesible a la población general.

Jiménez Torrecillas defendía que Granada «es un paisaje y negar una perspectiva en la ciudad es como demoler cualquiera de sus principales edificios», y esa filosofía inspiró la audaz conexión visual entre el museo y el entorno de la Catedral. Este respeto al contexto histórico, junto con una propuesta conceptual sobria y escultórica, llevó a ganar al museo el Premio del Colegio de Arquitectos de Granada en 2003.

El edificio, originalmente proyectado por Modesto Cendoya en 1892, ha tenido una trayectoria singular: de almacén alquimista de la economía industrial a imprenta, de medio de prensa granadino a propuesta museística contemporánea. Su localización privilegiada en el antiguo epicentro del comercio de la seda medieval, lo sitúa con otros hitos patrimoniales visibles desde su interior: la Lonja, la Madraza y la propia Catedral, sin rivalizar con ellos, sino reconectando el patrimonio urbano.

Más que una remodelación, lo que Antonio Jiménez Torrecillas llevó a cabo en el edificio del antiguo Patria fue una operación quirúrgica de precisión y respeto. No se trataba de imponer una estética contemporánea, sino de leer el pasado como una capa más del presente. La intervención no borró, sino que reveló. Las cicatrices industriales del edificio, como los huecos de antigua maquinaria o los rastros de su uso como imprenta, fueron tratados como restos arqueológicos con valor en sí mismos. El resultado fue un espacio que no simula neutralidad, sino que habla con voz propia y sin estridencias.

Ampliar Una de las salas del Centro Guerrero. Ideal

La luz natural es uno de los materiales más potentes de este proyecto. Lejos de la ostentación de otros museos icónicos surgidos en la misma época, como el Guggenheim, el Centro José Guerrero se articula desde una lógica casi doméstica: cada rincón parece pensado para ser habitado en silencio. Las escaleras, ubicadas donde estuvo el patio de luces, actúan como columna vertebral del edificio, permitiendo que quien recorre sus escalones intuya, sin verlo del todo, lo que le espera en la siguiente planta. Esa arquitectura de la insinuación es quizá de las herencias más características y personales de Jiménez Torrecillas.

Hoy, diez años después del fallecimiento de su arquitecto, el Centro José Guerrero se erige como uno de los puntos neurálgicos de la candidatura de Granada a Capital Europea de la Cultura 2031.

En este contexto, el Centro José Guerrero funciona como núcleo de una nueva Granada que no ve en su patrimonio un lastre, sino un trampolín hacia el futuro. Allí confluyen arte contemporáneo, historia arquitectónica y paisaje urbano. Un espacio de exhibiciones, investigación y música.