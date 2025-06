El Guerrero cumple 25 años como referente cultural granadino

Jorge Pastor Granada Lunes, 23 de junio 2025, 00:15 Comenta Compartir

Los reyes de España, Juan Carlos de Borbón y Sofía de Grecia, estuvieron en Granada el 14 de junio de 2000. Se les veía felices, haciéndose fotos con los granadinos. También con prisas. «Van tan rápido porque dentro de unas horas tienen que estar con Putin», declaraba una paisana que aguardaba en Bib Rambla el paso de la comitiva real. Los monarcas completaron una apretada agenda que culminaron con la inauguración del Centro José Guerrero, un artista del que elogiaron la «tensión» y el «colorido» de su obra. Descubrieron una placa, estrenaron el libro de firmas y se hicieron una foto con la familia Guerrero Whittier –con la esposa del pintor, Roxanne, y con sus hijos Tony y Lisa–.

El Centro Guerrero, ubicado en el edificio del diario Patria adaptado para funciones museísticas por Antonio Jiménez Torrecillas –para muchos, una verdadera joya de la arquitectura moderna–, cumple un cuarto de siglo. Y lo hace con una salud de hierro gracias a la firma del tercer contrato de comodato entre la Diputación y los sucesores de Guerrero, por el cual estos últimos no solo ceden por otros diez años las sesenta creaciones que ya albergaba, sino otras 172 más.

Nuevas obras de José Guerrero incorporadas a colección del Centro. JORGE PASTOR

En total 232 piezas, valoradas conjuntamente por una cantidad superior a los siete millones de euros, de uno de los grandes maestros del expresionismo abstracto tan de Granada como la propia Catedral. Tanto que en la torre tuvo uno de sus primeros estudios, al igual que el mismísimo Alonso Cano trescientos años antes. De ahí el enorme simbolismo de que el Centro José Guerrero esté en la calle Oficios, al lado del templo metropolitano. Desde la tercera planta, configurada como mirador, hay unas impresionantes vistas de la crestería de la Capilla Real.

Una de las personas que mejor conoce el pasado, el presente y el futuro del Centro José Guerrero es su actual director Francisco Baena, quien explica que, con motivo de esta efemérides, se ha desarrollado una exposición donde se han podido ver buena parte de los fondos recientemente incorporados. «Los collages, los monotipos, los cuadernos de dibujo y las maquetas que hemos recibido nos permiten aportar contexto a la producción de Guerrero y plantear interesantes proyectos», dice Baena.

Ampliar Francisco Baena coloca una de las obras de la última exposición. JORGE PASTOR

Entre ellos, la petición de un depósito al Guggenheim de Nueva York de 'The three blues', uno de los frescos portátiles que produjo Guerrero durante su prolongada estancia neoyorkina y que se completa con los que acaban de llegar al Centro. «José se intentó buscar la vida como muralista en los años cincuenta, experimentando con nuevos materiales, pero cejó en el empeño por el consejo de Mark Rothko, que le advirtió del carácter efímero de estas obras y el peligro de que desaparecieran», explica Baena. Por este motivo pergeñó el concepto de 'fresco portátil' que se pudiera desplazar de un lado para otro. De Nueva York a Granada, por ejemplo.

La firma del tercer contrato de comodato con los sucesores del pintor abre grandes expectativas

Con motivo de este veinticinco cumpleaños, el director de cine Manuel Polls está realizando una película sobre Guerrero en clave experimental, y habrá dos performances durante el otoño. También se podrá ver el proyecto de Eduardo Nave, 'Espacio disponible', entre el 26 de junio y el 12 de octubre.

Más de 1,1 millones de visitantes

En estos veinticinco años el Centro Guerrero ha sido visitado por más de 1,1 millones de personas, de las que el cuarenta por ciento tienen su residencia en Granada y provincia –el sesenta restante se distribuye entre nacionales, treinta por ciento, y extranjeros, otro treinta por ciento–. Una notable afluencia a la altura de uno de los museos de referencia en el mundo del arte contemporáneo en Andalucía.

Ampliar Exposición de Guerrero en el Guerrero. JORGE PASTOR

¿Cuáles son los principales hitos desde 2000? Los amantes de la cultura no olvidan aquella muestra antológica entre José Guerrero y Willem de Kooning, a la que siguió otra igual de impresionante de Richard Avedon, 'In the american west', una serie en la que el fotógrafo norteamericano presenta retratos monumentales de sujetos sencillos y frágiles. Fueron los comienzos.

También hubo momentos muy difíciles. Como aquel intento en 2010 de que el Centro Guerrero se convirtiera en un espacio más amplio que diera cobertura a otras tendencias y sensibilidades. Los Guerrero, que estaban viviendo además una situación trágica tras la muerte de Elisa, plantearon llevárselo todo porque eso no era lo pactado –hasta el punto de que estaba contratada la empresa que se iba a encargar el transporte–. Al final aquello se quedó en una crisis que se superó, en gran medida, por la presión popular frente a las intenciones políticas. Hasta el punto de que se creó la plataforma 'Por el Centro José Guerrero'.

Centro José Guerrero. JORGE PASTOR

Superado el bache, el Centro José Guerrero celebró una gran fiesta en el año 2014 para abrirse a la sociedad y dar cabida a artistas granadinos, una filosofía que ha continuado hasta nuestros días y que si ninguna fuerza mayor lo impide, se mantendrá durante otros veinticinco años más.

