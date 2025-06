Más de 250 personas se presentan al casting de Alquife, que abre una vía online

El sábado, la expectación en Alquife era de película. Literalmente. Desde las nueve y media en punto, decenas de personas se concentraron en la entrada ... del edificio Blas Infante, donde estaba convocado el casting presencial para una película de la que no sabemos casi nada. Sí sabemos que será bélica, que se rodará en los alrededores de la Mina de Alquife y en Almería, y que se necesitan medio millar de extras y figurantes, por lo que, probablemente, estemos hablando de una gran producción.

Según informan desde Casting de Extras Ana Durá, la agencia encargada del proceso, se presentaron más de 250 personas, más otras 450 en Almería, donde también se llevó a cabo un proceso similar. No obstante, si alguien se quedó con las ganas de presentarse, todavía puede hacerlo ya que el casting sigue abierto de manera online, a través de su página web: castingextrasad.com.

Rita tiene 28 años, de Guadix, y fue una de las jóvenes que decidió probar suerte. Su profesión no tiene nada que ver con el cine, pero le «encanta» la idea de participar en un rodaje. «Llegué a las 10.45 horas y fue todo bastante rápido. Nos fueron pasando en grupos de 5 o de 10 y me llamó la atención que casi no había gente de mi edad, la mayoría eran de 50 o 60», explica la granadina. «Mi turno –continúa– fue a las 12.00, hora a la que ya habían pasado 100 personas. Lo sé porque nos iban dando un número». En la prueba había que rellenar una ficha con datos como altura, color de pelo y ojos, nombre y profesión, disponibilidad… «Y luego nos hicieron cuatro fotos, dos de frente, una de perfil y un retrato». A todos los participantes les pidieron que no se cortaran el pelo y, si tenían barba, que la dejaran crecer.

Perfiles

Por si se animan a presentarse al casting online, recuerden que hay dos opciones. Por un lado, se buscan extras, figurantes y actores para el rodaje, que será entre agosto y octubre. En esta categoría entran hombres y mujeres de 16 a 80 años, con perfil árabe y español, en el que también se incluyen etnia gitana. En la segunda opción del casting se buscan exclusivamente hombres con formación militar, ya sea ejército, policía o guardia civil. El proceso y las condiciones son similares.

Entre los trabajos previos de la directora de casting Ana Durá hay títulos de Netflix, Amazon, Movistar, AppleTV, HBO y Disney:'Valeria', Señoras del Hampa', 'Galgos', 'Now and Then'… ¿Qué historia saldrá de las Minas de Alquife? Tiempo al tiempo.