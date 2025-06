Casting en Granada: Buscan 500 extras, figurantes y actores para el rodaje de una película

José E. Cabrero Granada Jueves, 26 de junio 2025, 17:28 Comenta Compartir

Atención, rodaje a la vista. Este sábado 28 de junio, de 9.30 a 19.30 horas, hay convocado un casting para el rodaje de una película que, a juzgar por el número de extras que buscan, apunta a gran producción. Se necesitan cerca de medio millar de hombres y mujeres que deben cumplir con unos requisitos muy específicos. Si le apetece intentarlo, tome nota.

Por lo pronto, el lugar del casting es el edificio Blas Infante (nave municipal) de Alquife, en la calle San Hermenegildo. ¿Por qué allí? Porque allí será el rodaje de la película, que también pasará por Almería. Además, las personas seleccionadas serán contratadas en régimen de artistas, es decir, que se trata de un trabajo remunerado, tal y como indican desde Casting de Extras Ana Durá, la agencia responsable del proceso.

¿Qué buscan? Pues hay dos opciones para presentarse al casting. Por un lado, se buscan extras, figurantes y actores para el rodaje, que será entre agosto y octubre. En esta categoría entran hombres y mujeres de 16 a 80 años, con perfil árabe y español, en el que también se incluyen etnia gitana. Durante el casting se rellenará una ficha y se realizarán un par de fotos.

En la segunda opción del casting se buscan exclusivamente hombres con formación militar, ya sea ejército, policía o guardia civil. El proceso y las condiciones son similares.

En el currículum de la directora de casting Ana Durá encontramos títulos de Netflix, Amazon, Movistar, AppleTV, HBO y Disney

Aunque todavía se desconoce de qué estamos hablando exactamente (si es producción nacional o internacional), nada más que la cantidad de gente que buscan para extras, figurantes y actores ya da una pista de la ambición del proyecto. También el currículum de la directora de casting Ana Durá, en el que encontramos títulos de Netflix, Amazon, Movistar, AppleTV, HBO y Disney: 'Valeria', Señoras del Hampa', 'Galgos', 'Now and Then' o 'Ladrones: la tiara de Santa Águeda'…

Atención, Granada. Se rueda.