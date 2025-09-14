1.500 personas arropan la primera edición del Festival de Cine de Guadix Gran éxito de público del Gific, que entregó sus galardones este domingo con la presencia del actor Antonio Velázquez, Premio de Honor. El premio del público fue para 'Teníamos un plan', del periodista de IDEAL Jorge Pastor

Foto de familia de los premiados, en el teatro Mira de Amescua.

El Guadix Iridiscente Festival Internacional de Cine (Gific) cerró este domingo su primera edición con la gala de clausura celebrada en el Teatro Municipal Mira de Amescua, donde se desvelaron los títulos premiados y se entregó el Premio de Honor al actor granadino Antonio Velázquez, en reconocimiento a su trayectoria y su estrecho vínculo con el cine andaluz.

Durante tres intensos días, Guadix se convirtió en el epicentro del cine diverso, comprometido y transformador. La respuesta del público superó todas las expectativas: más de 1.500 espectadores asistieron a las proyecciones, charlas y encuentros profesionales, con aforo completo en numerosas sesiones.

Ampliar Antonio Velázquez, con Marta Pedraza y Jaime García, directores del festival Gific. R. I.

El jurado de la primera edición del Guadix Iridiscente Festival Internacional de Cine desveló el palmarés. En Sección Oficial, el premio a Mejor Largometraje Documental fue para My missing aunt, de Yang Juyeon; Mejor Largometraje de Ficción para La mitad de Ana, de Marta Nieto; Mejor Cortometraje Documental para Ciao Bambina, de Afioco Gnecco y Carolina Yuste y Mejor Cortometraje de Ficción para Ángulo Muerto de Cristian Beteta.

En las secciones paralelas, el Premio Miradas de Asia fue para Devi, de Priyanka Banerjee; el Premio Mujeres Creadoras para La barraca, de Julia Castaño y el Premio Andalucía para Piedra, papel, tijera, de Miguel Ángel Olivares.

El premio del público, elegido entre los cortometrajes de ficción de la Sección Oficial fue para Teníamos un plan, del accitano Jorge Pastor.

Ampliar Jorge Pastor, con el premio del público. R. I.

La ceremonia final, celebrada en un auditorio lleno y con gran emoción, puso el broche de oro a una edición inaugural que ha contado con más de 40 títulos de diferentes países y un completo programa de actividades paralelas.

Con este arranque, GIFIC se consolida como un nuevo referente cultural y social en defensa de la diversidad, los derechos humanos y la igualdad, abriendo una ventana desde Guadix al panorama cinematográfico nacional e internacional.

