El sueño de llevar el cine a Guadix

Fue una visión. Un flash. Un diálogo tranquilo que surgió en la más absoluta rutina. Una escena hogareña que se transformó, en ese mismo fotograma, en un inesperado giro de guion: «¿Y si organizamos un festival de cine?». Marta Pedraza y Jaime García tienen 35 años y viven en Guadix. Ella es profesora de Historia en el IES Pedro Antonio de Alarcón. Él, diseñador gráfico en una empresa de importación de productos textiles. Son pareja y los dos comparten un amor: el cine y las historias. Un amor que se materializó primero en Magazinema, una prestigiosa revista digital que cuenta con lectores en España y Suramérica. Y ahora lo hace levantando un auténtico cine –o tres– en las calles de su hogar: el Guadix Iridiscente Festival Internacional de Cine. El Gific.

«Hubo dos cosas en concreto, dos citas que organizamos nosotros que nos impulsaron a crear el festival», recuerda Jaime. La primera fue la proyección de 'Zambra', el documental de José Sánchez-Montes, en el teatro Mira de Amescua. «Un lleno absoluto. Me gustó mucho ver cómo la gente del pueblo tenía ganas de cine». La segunda, unos meses después, el corto 'Teníamos un plan', dirigido por el periodista de IDEAL Jorge Pastor. «Cuando me subí al escenario para presentarlo y vi que no había ni una butaca vacía... Uf, fue el detonante, me dije: tenemos que hacer algo más grande». La cosa es que todo empezó con la idea de proyectar cuatro películas, pero la bola de nieve creció y creció y creció... Y habrá 44 títulos de todo el mundo.

Gific se celebra del jueves 11 al domingo 14, coincidiendo con la vuelta al cole. «Es mi semana –bromea Marta, entre risas–. Lo de la fecha lo pensamos bien: no queríamos coincidir con la Guadix Clásica, en primavera. El verano y el invierno son inviables, por la meteorología. Así que septiembre era buen momento, justo después del Cascamorras, que hay un bajón de turismo. Porque también buscábamos eso: mantener la actividad cultural cuando no había nada». El ambicioso programa se reparte en tres espacios maravillosos: el teatro Mira de Amescua, la Fundación Visconti y la Asociación San José.

El programa

¿Qué películas se podrán ver? Hay de todo: largometrajes y cortometrajes de ficción, documentales y animación. Y todos, aseguran, de «una calidad y un talento extraordinarios». Hablamos de producciones de primer orden, con algunos estrenos internacionales. «Las películas –apunta Marta– tratan en su mayoría el tipo de cine que buscamos normalmente en Magazinema: derechos humanos, LGTBI, feminismo, asuntos sociales... temas que son importantes». Luego, en las secciones paralelas, los organizadores se han permitido jugar un poco más con sus gustos personales. «Nos encanta el cine de terror, por ejemplo –cuenta Jaime–. Hemos organizado una sesión al aire libre, el sábado a las 00.00 horas en Visconti, con cinco cortos de terror muy chulos. Creemos que es un plan muy interesante para gente más joven». Por otro lado, hay una sección dedicada a Asia con documentales «duros y preciosos». Y una de Andalucía, presentada por Mauricio Bautista. Pero es que también hay una proyección infantil-familiar, con el corto de animación 'Estela', dirigido por Manuel Sicilia (que estará presente). «Tengo muchísimas ganas de esta sesión porque es importantísimo crear público nuevo en Guadix, es uno de nuestros objetivos», recalca Marta.

«Aunque, personalmente –sigue Jaime–, estoy muy orgulloso de la sección de cortos de ficción. Diez cortos divididos en dos bloques, diez joyas absolutas que todo el mundo tiene que descubrir. Ten en cuenta que hemos visto más de 400 cortos en la inscripción, así que la selección, os aseguramos, es buenísima».

Gific también ha creado su premio de Honor, que en esta primera edición se entregará al actor Antonio Velázquez. «Es un tipo excepcional –subraya Marta–. Desde el primer minuto le encantó la idea y nosotros sabemos que el premio, hoy por hoy, tiene el valor y el cariño que le damos nosotros, no es un premio con peso en el cine ni en la industria. Lo mismo en 25 años...». «Y nos hace ilusión dárselo a él porque es un actor que siempre lleva a Granada por bandera, un artista que genera industria andaluza. Es el premio perfecto para la primera edición», remarca Jaime.

¿El resultado? Cuatro días de puro cine en Guadix que han sido recibidos con una pasión desbordante. Para que se hagan una idea, todas, absolutamente todas las proyecciones son de entrada gratuita. Pero para cubrir ciertos gastos del festival, Marta y Jaime sacaron cien abonos VIP (se aseguraban una butaca y una bolsa de tela de regalo) por 20 euros. Volaron todos. «La gente tiene ganas –dice Jaime–. Nuestro objetivo es que la gente de Guadix sepa que, por lo menos una vez al año, habrá buen cine en el pueblo durante cuatro o cinco días». Marta se remanga, sonríe y resopla: «¡Porque Guadix tiene que tener un cine sí o sí! No puede ser que en los 70 hubiera cinco salas y ahora ninguna». «Es que hay gente de Guadix que no ha ido al cine nunca –termina Jaime–. Se trata de crear la cultura de ver una película, debatir, charlar, que te expliquen la obra. Que la cultura del cine cale en Guadix».

Magazinema, una revista internacional Todo empezó con un pequeño blog creado por Jaime García, hace más de diez años. «Lo abrí porque me apetecía dar mi opinión y hablar de cine». Por aquel entonces, Jaime conoció a Marta Pedraza, que se ofreció a escribir artículos y críticas. De aquella unión, además de un matrimonio, nació Magazinema, una revista digital de cine y series con lectores en España y Suramérica, especialista en contenido surcoreano pero con material de todo tipo: críticas, entrevistas, actualidad… Además, todos los martes y jueves hacen directos en Youtube. No se la pierdan.

