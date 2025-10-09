Cinco rutas para disfrutar del arte y las tapas este fin de semana en Granada La feria Lateral Abierto organiza numerosas actividades por toda la ciudad para conocer a los artisas y sus talleres en Granada; y, para los que hagan la ruta, hay bares para tomar una cerveza con salaílla por 3,5 euros

La feria Lateral Abierto celebra su segunda edición, del 9 al 12 de octubre. ¿El objetivo? Abrir al público los espacios expositivos de Granada que pertenencen a la red Lateral, así como varios de los estudios de artistas de la ciudad, en un horario amplio durante todo el fin de semana. Estas jornadas de puertas abiertas están repletas de todo tipo de actividades y son una oportunidad magnífica para conocer de primera mano qué y cómo trabaja el talento local: talleres, visitas guiadas, charlas, obras en directo...

Pero claro, hay tantas cosas, tantos artistas y tantos lugares que visitar que uno podría perderse... Tranquilos, para eso se han creado cinco rutas: dos para el viernes 10, dos para el sábado 11 y una para el domingo 12. Todas con una serie de bares y restaurantes estratégicamente colocados que ofreceran una salaílla y una cerveza Victoria por 3,5 euros. Buen plan.

Lateral Abierto completa la triada de eventos anuales de la red Lateral. Con la Feria de Arte Lateraly el Festival de Cerámica Fango Lateral, esta iniciativa continúa su labor de visibilización, reivindicación y fortalecimiento del sector del Arte Contemporáneo en la ciudad. Además, el evento, respaldado por el Ayuntamiento y otras entidades, fortalece la candidatura de Granada como Capital Europea de la Cultura 2031.

El programa de actividades lo tienen completo aquí. Y, ¿cuáles son las rutas? Despué del mapa con las ubicaciones exactas, tomen nota del horario de las distintas rutas:

Viernes 10, ruta 1

La primera ruta del viernes comienza a las 17.00 horas en Proyecto Camaleón (Placeta del Lavadero, 1); A las 18.00 horas, Cefe Navarro (San Matías, 2); A las 19.00 horas, -1 (Gracia, 42); a las 19.30, Espacio Omnia / La Escombrera (Pedro Antonio de Alarcón, 7); a las 20.30, La Empírica / V.E.S. Arte (Casillas de Prats, 10); a las 21.00, La Escondida (Atarazana del Santísimo, 6); y termina a las 21.30 parada en Lo Manueles para tomar una cerveza y una salaílla.

Viernes 10, ruta 2

La segunda propuesta, más corta, comienza con Christian Walter a las 17.00 horas (Camino de Santa Fe, 6. Vegas del Genil - Belicena) ; a las 19.00, La 43 (Doctor Pareja Yébenes, 12); y a las 21.00, Afogra (Primavera, 24). Esta termina a las 21.30 en Bodega Merus, en la Avenida de Cádiz.

Sábado 11, ruta 1

El sábado, la ruta 1 propone comenzar a las 10.00 en La 43 (Doctor Pareja Yébenes, 12); a las 11.00, Ojos del Barroco / Federico en Granada (Gran Vía de Colón, local 1); a las 12.00, Ruiz Linares (Estribo, 6); a las 13.00, Espacio Márgenes (Molinos, 15); a las 14:00, Menfis (Carrera de la Virgen, 4). A las 15.00, parada técnica en La Barra de San Remo. Retomamos a las 16.00 con Proyecto Camaleón (Placeta del Lavadero, 1); 17.30, La Raíz (Rejas de la Virgen, 33b); 18.30, Espacio Omnia (Pedro Antonio de Alarcón, 7); 19.00, El Silo Eléctrico (Cuesta de Gomérez, 17); 21.00, Licau (Gran Vía de Colón, 53); y a las 21.30 descansamos en Los Manueles.

Sábado 11, ruta 2

La ruta 2 se inicia a las 11.00 con Christian Walter (Camino de Santa Fe, 6. Vegas del Genil - Belicena); a las 13.00 en Espacio Márgenes (Molinos, 15); 14.00, Menfis (Carrera de la Virgen, 4); 15.00, tomamos algo en El Mentidero / Rincón del Qrro. A las 18.30 nos reincorporamos en Espacio Omnia (Pedro Antonio de Alarcón, 7); a las 21.00 en Licau (Gran Vía de Colón, 53); y a las 21.30, cierre de jornada en Los Manueles.

Domingo 12, una única ruta

El domingo 12, una única ruta. A las 11.00 en Espacio Lavadero (Santa Catalina Baja, 3); 12.00, Daruma (Cuesta de los Molinos, 9); 13.00, Afogra; 14.00 (Primavera, 24); Espacio Márgenes (Molinos, 15); y 15.00 terminamos del todo en Palique.