La asociación de arte 'La Escombrera' participa en Lateral Abierto 2025 con su primera exposición 'Fósiles, escombros y otras ruinas'

'La Escombrera' participa en Lateral Abierto 2025 con su primera exposición 'Fósiles, escombros y otras ruinas'. La inauguración del espacio ubicado en la Chana y de la muestra será el próximo viernes 10 de octubre a las 19.30 horas y podrá visitarse hasta el martes 14 de octubre inclusive. Siendo el horario de mañana 10.00 a 13.30 horas y de tardes de 16.00 a 21.00 horas.

La Escombrera propone una exposición pluridisciplinar y colectiva donde presenta a sus cinco integrantes: Julia Bolívar, Lola González, Marta Lara, Ramón Serrano y Devon Villegas. La muestra ha sido comisariada por Jose Sanco y tiene como temática construir a partir de la ruina. Los cinco artistas han interpretado la propuesta y la han llevado a cabo con sus diferentes lenguajes artísticos y visiones personales.

Julia Bolívar es una artista gráfica que parte del relato familiar para, a través de la fotografía y los juegos de transparencia, generar conexiones entre pasado y actualidad creando diálogos abiertos que desde la obra conectan historias multigeneracionales. Mientras que Marta Lara, artista textil, parte del archivo fotográfico rescatado, principalmente anónimo, que traslada a medios textiles trabajando con técnicas como el bordado, y el punto de cruz en un esfuerzo por resignificar la memoria perdida. La artista plástica Lola González parte del legado histórico y material de diferentes culturas para, desde una perspectiva feminista y ecologista, generar obras que propongan nuevas formas de ver y pensar la relación del ser humano consigo mismo y la naturaleza.

Por otro lado, Ramón Serrano, pintor y grabador, nos lanza una propuesta de experimentación pictórica consiguiendo color, luz y sombra a través del trabajo con distintos químicos. Por último, el artista plástico Devon Villegas presentará una serie de obras que partiendo del objeto mueble pretenden generar un extrañamiento del espacio doméstico en pos de una crítica de las estructuras subyacentes al mismo.

El comisario de esta exposición, Jose Sanco, ha desarrollado su labor anteriormente con fuerte presencia en el panorama artístico granadino, centrándose en artistas emergentes, como en 'La casa y el perro'. Además, ha participado en propuestas como Pospostalero y 3l v3ntanuco.

Por otro lado, estos jóvenes artistas han creado un espacio creativo auto gestionado en el barrio de la Chana, que entre sus funciones se utiliza como taller, sala de exposiciones, zona de talleres y punto de encuentro para artistas.

La exposición será en La Escombrera en Calle Raya 2 (acceso por la calle algas), Granada.