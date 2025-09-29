Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Moreno Bonilla y Schwarzenegger, con el Superman de Jorge Jiménez. R. I.

Arnold Schwarzenegger se lleva el Superman de Granada a casa

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, le regaló una ilustración del granadino Jorge Jiménez, uno de los grandes protagonistas de la Comic-Con de Málaga

José E. Cabrero

José E. Cabrero

Granada

Lunes, 29 de septiembre 2025, 17:41

Ni en el guion más rebuscado de la película más extraña de los años 80. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que el mítico Arnold Schwarzenegger, sí, el de 'Terminator', 'Conan', 'Desafío total', 'Poli de Guardería', 'Los gemelos golpean dos veces', 'El último gran héroe'… Sí, ese Schwarzenegger, se llevaría de vuelta a Estados Unidos un recuerdo muy especial de Granada. Una Alhambra súper. La Alhambra de Superman en Granada.

Como saben, Schwarzenegger no solo era una de las estrellas invitadas a la San Diego Comic-Con de Málaga, también era el encargado de cerrar el evento por todo lo alto. Y así fue. El tipo, que recibió un baño de masas en el Hall H acompañado por el mismísimo Antonio Banderas, lo dio todo en el escenario, soltando algunas de sus frases más legendarias -«volveré»- y hasta proponiendo a Álex de la Iglesia hacer una película juntos.

Sin embargo, fuera de los focos, el bueno de Arnold Schwarzenegger se llevó un regalo muy especial. El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, le entregó una lámina con una ilustración de Superman sobrevolando la Alhambra, una de las páginas que forman parte del cómic 'Superman en Granada' que firma el granadino Jorge Jiménez. Moreno Bonilla, de hecho, habló en varias ocasiones del trabajo de Jiménez, asegurando que tiene «un talentazo enorme». «Es uno de los grandes dibujantes de cómics de España y del mundo. Ha hecho 'Superman en Granada' y nunca un superhéroe había estado en un lugar con tanto arte y tan bonito como la Alhambra».

Moreno Bonilla, además, dijo que quería que «todo el mundo sepa que en esta tierra hay profesionales brillantes que son capaces de lo mejor». Tal vez, por eso mismo, le entregó a Arnold Schwarzenegger la ilustración de Jiménez. Y allí que va, el Superman de Granada enrollado bajo el brazo de Conan. De película.

