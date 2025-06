Superman despega hacia la Granada de 2031

José E. Cabrero Granada Domingo, 15 de junio 2025, 23:51 Comenta Compartir

Antonio y Adrián cantan y tocan la guitarra en el mirador de San Nicolás. Los turistas están embelesados con la escena, entre la Alhambra, Sierra Nevada y la ciudad. De repente, un tipo se sube al poyete y sonríe a una cámara de fotos que dispara desde el otro lado de la plaza. «¿Ese es… Superman?», pregunta una niña que graba el momento con su móvil. El tipo, que viste una camiseta azul con una 'S' roja en el pecho, salta al suelo y se disculpa. «Perdón, soy el dibujante de esto», y muestra un puñado de postales que recrean un instante muy parecido a ese. Selene, una de las trabajadoras de la iglesia, se acerca a saludarle y le dice que Superman es su héroe favorito. «Había que traerle a Granada», responde el tipo. «Y de paso enseñar Granada al mundo a través de los ojos de Superman».

De portada. PEPE MARÍN y JORGE JIMÉMEZ

Jorge Jiménez, el tipo, escribe y dibuja 'Superman en Granada', un cómic que forma parte del especial 'Superman en el mundo' y que se distribuirá por todo el universo conocido. Difícil imaginar una campaña promocional de Granada más potente. En sus páginas, el hijo de Krypton tiene guiños para el Granada CF, las tapas, la Catedral, el Palacio de Congresos, Sierra Nevada y, por supuesto, la Alhambra, que acogerá la presentación del tebeo el próximo 26 de junio. «Superman es el héroe por excelencia, el más famoso del mundo, así que tenerle en Granada seguro que termina decantando la balanza para que ganar la Capitalidad Cultural 2031… Es broma, es broma», ríe.

Superman, sobre la Catedral de Granada. JORGE JIMÉNEZ

Sin embargo, lo cierto es que Granada sí que es una de las grandes capitales del cómic, con artistas de primerísimo nivel como Gabriel H. Walta, Belén Ortega, Juanjo Guarnido, José Luis Munuera, Javier Fernández, Nicolás Castell, Sergio García, Lola Mora, Alicia G. M, Kenny Ruiz, Isaac Sánchez, Francis Porcel, Wakana Sakamoto, Luis Montes, Enrique Bonet, Maribel Conejero, Adrián Fernández, Javier Aranda… «Probablemente, Granada sea la provincia que más artistas del cómic tiene por metro cuadrado», reflexiona Jiménez. Y añade: «Así que creo que el cómic es tan potente en Granada que, de cara a la Capitalidad Cultural, sería una buena oportunidad para sacar pecho y convertirlo en una herramienta de transformación».

¿Cómo? «Reforzaría sobre todo la educación», dice Jiménez, que aboga por llevar el cómic a los centros educativos, así como por impulsar el encuentro entre autores y lectores. «La mayoría de dibujantes estaríamos dispuestos. Es una buena forma de fomentar la lectura sin complejos porque creo que, por desgracia, en muchas ocasiones se ve como una lectura menor; y no es así. Hay historias para todos». Por otro lado, Jiménez imagina un espacio físico que sirva como estandarte. «Un lugar para fomentar y promocionar el cómic, con espacio para exposiciones, charlas, presentaciones… Sería genial tener algo así en Granada».

Porque Granada tiene un talento artístico que es, por si solo, una pieza diferencial de otras candidatas a la Capitalidad como Jerez de la Frontera, Burgos, Oviedo, Toledo o Cáceres. Un 'superpoder' que, además, tiene el potencial de ser algo más, de construir un nuevo camino para la industria cultural. De hecho, nuestra ciudad mantiene un altísimo número de tiendas especializadas, locales por los que, claro, pasará Superman.

Gira por las librerías

Superman, paseando por Granada. JORGE JIMÉNEZ

Jorge Jiménez, tras el lanzamiento oficial de 'Superman en Granada' en la Alhambra, iniciará una gira por todas las tiendas de cómics de la ciudad. «Yo estoy dispuesto a firmar tantos ejemplares como sea posible porque ese es el objetivo: que todos los granadinos tengan su cómic». Un cómic muy granadino, no solo por la historia y los escenarios, también porque el responsable de los colores es Alejandro Sánchez, «uno de los mejores coloristas que hay en el mercado americano y que además es granadino: el broche perfecto».

Jorge Jiménez, en San Nicolás; y Superman, de tapas. PEPE MARÍN

Con esta serie, el objetivo de la editorial DC Comics es llevar a sus héroes a conocer diferentes zonas del mundo. «Y el tebeo es eso, sin duda. Pero para mí también es al revés, una carta de amor a Granada, a mi ciudad y a mi gente. Quería que cuando alguien de Granada, de Andalucía, de España lo viera, le saliera una sonsirrilla y dijese: ey, esa es mi tierra». El momento, además, no podía ser más oportuno. El 11 de julio se estrena la nueva película de Superman, dirigida por James Gunn, que se ha declarado fan de la obra de Jiménez. «Ha colgado muchos de mis dibujos en sus redes. Eso para mí, viniendo de alguien tan importante ahora mismo en el mundo de DC, me llena de orgullo y me hace muy feliz».

Curiosamente, uno de los primeros trabajos de Jorge Jiménez fue de camarero en un cátering para el Festival de Música y Danza de la Alhambra. «Tuve muchas horas de trabajo allí y siempre que voy me parece un lugar mágico. Cerrar el círculo volviendo como dibujante de Superman me parece muy bonito».

Ampliar El número 1 de Batman Aunque Jorge Jiménez vuele ahora con la capa de Superman entre Metrópolis y Granada, sus lápices están muy concentrados en otra ciudad: Gotham. «Estoy preparando uno de los proyectos más importantes de mi carrera, sino el más: el número 1 de la nueva etapa de Batman». Cada cierto tiempo, las series regulares de superhéroes se reinician, a veces literalmente y otras con cambios significativos. «Eso solo ha pasado cuatro o cinco veces en toda la historia de Batman», subraya Jiménez. «Hacer el número 1 de Batman, la serie estrella de DC, es un orgullo». Jiménez lleva meses trabajando en este 'nuevo' Batman, algo que, como pueden suponer, no es un reto sencillo. «Parece que está todo inventado porque hay mil artistas que han dibujado a Batman muy, muy bien. Pero estoy intentando darle otro giro de tuerca al estilo, al color, al enfoque, a la narrativa… nuevo logo, nuevos personajes, nuevos villanos… para que de alguna forma los lectores que ya estaban sientan que es algo fresco, y los nuevos se sorprendan con un cómic sólido». El último número 1 del granadino fue de la serie 'Superhijos', en 2017. Fue un exito.

