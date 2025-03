Superman vuela a Granada

José E. Cabrero Granada Martes, 1 de abril 2025, 00:34 | Actualizado 00:50h. Comenta Compartir

Una ristra interminable de bocas abiertas observa el cielo más allá de la Alhambra, desde el Mirador de San Nicolás. El guitarrista, sin embargo, sigue tocando de espaldas al monumento, convencido de que es un efecto más del embrujo granadino. Entonces nota algo distinto, una presencia, una sombra roja que flota sobre su cabeza. El artista abandona el último acorde, gira el cuello, mira arriba y piensa que eso no es un pájaro. Tampoco un avión. «Lavín, ¡es Superman!».

¡Superman en Granada! Es imposible escribir la frase sin usar admiraciones o esbozar una sonrisa ilusionante. El mayor superhéroe de todos los tiempos, el hijo de Krypton, sale de su Metrópolis natal para visitar nuestra ciudad. La escena de San Nicolás y la Alhambra es la primera viñeta oficial del cómic que escribe y dibuja el granadino Jorge Jiménez. Una historia de 10 páginas incluida en el tomo 'Superman: El mundo' (DC Comics), que saldrá a la venta el 25 junio.

«He estado en ciudades maravillosas por todo el mundo, pero siempre que vuelvo a casa suspiro y pienso lo mismo: como Granada no hay nada», dice Jiménez. «Esta es mi tierra, la que siempre me ha hecho feliz y me ha inspirado, desde la playa hasta la montaña, y desde la ciudad hasta mi Cádiar, en la Alpujarra». Pero es que para el artista granadino, Superman es mucho más que un personaje. «Superman –afirma– ha sido mi superhéroe favorito desde que era un crío. No hablo solo a nivel fan o profesional; literalmente, a día de hoy sigo tomando decisiones en mi vida planteándome la pregunta: ¿Qué haría aquí Superman?». «Así que tener la oportunidad de enseñarle mi ciudad a este personaje tan icónico es simplemente un sueño hecho realidad».

En el cómic, tras evitar el inminente impacto de un meteorito en la Tierra, Superman pierde sus poderes y cae en Sierra Nevada. «De pronto lo tenemos dando vueltas por Granada sin poderes y, oye... encantado de la vida», ríe Jiménez. La visita no es poca cosa: la Catedral, Puerta Real, el Paseo de los Tristes, la Acera del Darro, el Palacio de Congresos, Plaza Nueva... «El guion es mío y he intentado disfrutar al máximo. Quiero que la gente de fuera se maraville con algunas de las cosas tan bonitas de Granada. Pero, ¿sabes qué quiero también? Quiero que cuando lo vean los granadinos sonrían, se diviertan y se sientan orgullosos también de tener a Superman aquí por un día».

'Superman: El mundo' forma parte de una iniciativa que DC Cómics lleva realizando varios años. Así, ya vimos a Batman interpretado por Paco Roca en Valencia, y al Joker en Madrid, por David Rubín. «Y bueno, en esta ocasión tenemos a Superman, y como me lo pidieron a mí, pues obviamente mi única condición fue una: ¡Tenía que ser en Granada!».

Un tesoro imprescindible El libro de arte de Jorge Jiménez

Precisamente este martes 1 de abril se ha abierto la preventa del libro de arte oficial de Jorge Jiménez. «El libro de arte ha sido una locura. Un honor más que DC y los chicos de Klover Press me han brindado: la posibilidad de hacer un libro que resuma toda mi carrera hasta el momento en DC, todos aquellos primeros trabajos y el camino en general hasta llegar a ser hoy el dibujante de Batman. Todavía no me lo creo...».

El libro salió en formato Kickstarter (formato de crowdfunding) y la ha acogida ha sido «abrumadora», con un apoyo que supera ya los 100.000 euros. «Así que quiero aprovechar para dar las gracias una vez más a todo el mundo que siempre me está apoyando por tierra, mar y aire».