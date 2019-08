El granadino que saca los colores a Batman y Superman

Las sombras negras de Gotham y los pájaros azules y rojos de Metrópolis se pintan en Albolote, en el estudio de Alejandro Sánchez (Granada, 1984). Quién le iba a decir a Superman, hace casi 30 años, que aquel niño que pedía sus tebeos al salir del colegio terminaría pintándole la capa. Aél y al resto de la Liga de la Justicia. Ya saben, Batman, WonderWoman, Green Lantern... Los héroes más importantes de la editorial DCCómics.

Alejandro es colorista. Hasta hace relativamente poco, en la portada de un cómic aparecían dos nombres:el dibujante y el guionista. Ya no. El color es, por derecho, una disciplina artística muy valorada en el mercado, la banda sonora del cómic americano. «Una película sin música cuenta una historia. Con música, te puede hacer llorar. Eso es el color: si está bien hecho, vibras». Y ese color, el color que se vende por las librerías de todo el mundo, se hace aquí, en Granada. En un rincón de Albolote.

«Una película sin música cuenta una historia. Con música, te puede hacer llorar. Eso es el color: si está bien hecho, vibras»

Las paredes y estanterías del estudio de Alejandro están llenas de viñetas y figuras. Hay dos personajes que destacan, dos héroes de estilos aparentemente dispares pero con ciertas similitudes biográficas: Superman y Goku. «Mis favoritos de toda la vida», dice. Alejandro creció dibujándolos y, llegado el momento, no tuvo más que escuchar el consejo de su madre: «Estudia Bellas Artes». Curiosamente, durante sus estudios en la Universidad de Granada, dejó de lado el mundo del cómic para profundizar en otras áreas artísticas. Entre ellas, claro, el color.

¿Por qué el color? «Siempre me ha gustado. Desde que tengo 15 años he tenido curiosidad por colorear con el ordenador. Buscaba imágenes de artistas que me gustaban y empezaba». Como decíamos, el colorista, hasta hace poco, era considerado poco más que un técnico. Con la entrada de los medios digitales, a finales de los 90, la forma de expresión cambió y el color dejó de ser sólo una forma de ganarse la vida para convertirse en una expresión artística. «El color ayuda a llevar la narrativa a su máxima expresividad. Ayuda a favorecer la lectura, le da belleza, encanto... le da vida».

Cuando terminó la carrera le propusieron que intentara meter cabeza en el mundo del cómic, a lo que él respondía diciendo que tampoco era tan bueno dibujando. ¿Y colorista?, le preguntaron. «¿Pero eso es un trabajo?», respondió. Resultó que sí, que era un trabajo, concretamente el que le ofreció la agencia Infinitoons en editoriales como Classical Comics, Kickstar Comics o IDW, en la que puso color a 'Robocop' y 'El Zorro'.

«El color ayuda a llevar la narrativa a su máxima expresividad. Ayuda a favorecer la lectura, le da belleza, encanto... le da vida»

«Hasta que un día consiguieron que trabajara en el cómic del videojuego 'Batman Arkham City', lo que me abrió las puertas a otros artistas». Uno de esos artistas fue Jorge Jiménez, dibujante granadino: un amor a primera vista:«Dejé la agencia y me fui con él. Esto fue en 2015. Desde entonces trabajamos juntos con 'Superhijos' y 'La Liga de la Justicia'».

Galería. Selección de páginas de Alejandro Sánchez

Jiménez & Sánchez

Por aquello de que quede por escrito, permitan que subraye:el dibujante y el colorista de uno de los cómics más relevantes del mercado mundial son granadinos. «Todos los días, Jorge me manda una página para que la coloree. Y lo hago desde aquí, en Albolote. En la gloria». Jorge Jiménez es uno de los dibujantes de referencia del momento. «Trabajar con él es un reto. Somos muy exigentes. Siempre estamos proponiendo cosas nuevas, intentado encontrar nuevas formas de expresar. Los primeros años era un poco manta –dice mientras echa la vista atrás– y ahora veo el salto de calidad que ha tomado mi trabajo, y eso, en parte, es gracias a él pro enseñarme tantas cosas. Por motivarme todos los días».

Esa gloria de trabajar desde Granada supone una gran concentración que, a veces, viene acompañada de auténticas contrarrelojes:«La idea es que hagamos un cómic al mes. Los editores nos suelen dar un mes de margen, si hay suerte, dos. Y para proyectos más gordos, tres meses». Tres meses, precisamente, es lo que DC le ha dado a Alejandro para colorear las páginas de David Márquez (americano con abuelos españoles), que hasta hace nada era uno de los dibujantes estrella de Marvel ('Iron Man', 'Los Vengadores', 'Spider-Man', 'Los Cuatro Fantásticos'...). «No sólo trabajo con Jorge. Voy a hacer con Márquez una nueva serie:'Batman Superman'. Me gusta mucho su estilo, es sencillo y realista, encajo muy bien con él». La serie, llamada a ser uno de los buques insignia del reinicio de DCCómics, saldrá a la venta en agosto en Estados Unidos. Seis meses después, aquí, en España.

Vestido con su camiseta de Superman, se sienta a trabajar frente a la tableta con una amplia sonrisa en la cara. Frente a él, Superman vuela hacia el lector lanzando un golpe de gracia. La imagen, guiño a una escena mítica de Bola de Dragón, es espectacular. «Cuando me paro y pienso que mi trabajo es colorear a los superhéroes que me han gustado de toda la vida... me siento afortunado siempre. Cuando voy a empezar me digo 'estoy aquí, estamos haciendo algo importante. Vamos a currárnoslo'».

«Cuando me paro y pienso que mi trabajo es colorear a los superhéroes que me han gustado de toda la vida... me siento afortunado siempre»

Quién le iba a decir a Alejandro, hace casi 30 años, que terminaría pintando los tebeos que le regalaba su abuelo al salir del colegio. «Mi abuelo», dice, «mi abuelo es el culpable. Él fue el primero». Tebeos con tres nombres en la portada. Dos de ellos, de Granada: Jiménez & Sánchez.