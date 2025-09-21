Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Antonio Orozco, durante su actuación en la plaza de Toros de Granada.

Ver 22 fotos
Antonio Orozco, durante su actuación en la plaza de Toros de Granada. ARIEL C. ROJAS

Antonio Orozco renace en Granada

Música ·

La Plaza de Toros, repleta de un público entregado, abraza y redime al cantantecatalán en la celebración de sus veinticinco años de carrera

Eduardo Tébar

Eduardo Tébar

Granada

Domingo, 21 de septiembre 2025, 00:05

Irrumpió Antonio Orozco con ímpetu y voracidad de público a las nueve y media de la noche de este sábado. En el enorme escenario de ... una Plaza de Toros ansiosa por abrazar el cancionero del de Hospitalet de Llobregat dentro del ciclo 1001 Músicas. Ahí apareció él, engalanado de negro, con mucho brillibrilli. En el mismo escenario que hace justo un año conquistó su ídolo mayor: Manolo García. Tras una breve sintonía electrónica, el cantante catalán entró hablando de «sueño cumplido esta noche en Granada». Comenzó por su lado más filosófico, sin ser él mucho de eso, pregonando la reciente 'El tiempo no es oro'.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Arde el autobús de un equipo de fútbo en la A-92 en Granada
  2. 2 Apalea a su vecino y agrede a los tres guardias civiles que fueron a detenerlo en un pueblo de Granada
  3. 3

    Heridos una madre y su hijo tras colisionar el patinete en el que iban con un coche en Maracena
  4. 4 Publicidad de Cervezas Alhambra: Verde que te quiero verte en pelotas
  5. 5

    «El autobús era una bola de fuego diez minutos después de empezar a arder»
  6. 6 Esto es lo que sucede si tocas dos veces la esquina de un datáfono cuando vas a pagar
  7. 7 Una granadina quiso cobrar 87.000 euros de la Declaración de la Renta de otra mujer y acaba condenada
  8. 8 María Pérez agranda su leyenda
  9. 9

    La fiesta en la casa de María Pérez: «No somos conscientes»
  10. 10

    «El autobús se ha venido abajo dos o tres veces y ha empezado a echar humo blanco»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Antonio Orozco renace en Granada