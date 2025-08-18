Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
Vivienda superior de la torre de la Catedral, donde tuvo su estudio José Guerrero. PEPE MARÍN

Alonso Cano y José Guerrero, dos genios granadinos que crearon en la torre de la Catedral

El primero tuvo su estudio en la segunda mitad del siglo XVII y el segundo en los años treinta de la pasada centuria

Jorge Pastor

Jorge Pastor

Granada

Lunes, 18 de agosto 2025, 23:26

Fue el 11 de septiembre de 1651 cuando AlonsoCano tomó posesión de su plaza como pintor de la Catedral de Granada por decisión de Felipe ... IV. El Cabildo, que estableció una serie de condiciones como que Cano fuera presbítero, habilitó como estudio el primer piso de la torre que probablemente, según Garzón, no tendría ningún uso. ¿El encargo? Completar el programa pictórico del templo, empezando por los ocho cuadros de la vida de la Virgen de la capilla mayor. El primero, dedicado a la Encarnación –la misma advocación de la Catedral–, lo terminó en 1652 con financiación de terceros. El último lo entregó en 1664.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Rescatan a siete personas a la deriva en la Costa de Granada tras el reventón térmico
  2. 2 Así vivieron los granadinos el reventón térmico en la Costa: los vídeos más impactantes
  3. 3 Las paradisíacas cuevas de Granada que parecen sacadas de Santorini: «Es un lugar de ensueño»
  4. 4

    Así fue el reventón térmico en Granada: la hora clave, en cifras
  5. 5

    «Puede que llegue tarde»: 25 años tras la pista de un SMS
  6. 6

    «Estuvimos 20 años dando misas en garajes y ahora la iglesia que hicimos con nuestras manos está destrozada»
  7. 7

    Los Bomberos creen que las víctimas de Pinos Puente trataron de apagar el fuego
  8. 8

    «Gritaban desesperadas y las cogimos a pulso porque nos llevaba el viento»
  9. 9 Un coche ardiendo en la Circunvalación provoca grandes retenciones
  10. 10

    El desconsuelo de Pinos Puente y Alcalá la Real por José Ramón y Paco

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Alonso Cano y José Guerrero, dos genios granadinos que crearon en la torre de la Catedral

Alonso Cano y José Guerrero, dos genios granadinos que crearon en la torre de la Catedral