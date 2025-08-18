Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Saloncito de la vivienda de los campaneros en el mismo lugar donde estuvo el taller de Alonso Cano. PEPE MARÍN

La Catedral de Granada recuperará el espacio donde estuvo el taller de Alonso Cano como centro de interpretación

Una comisión estudia el discurso museográfico y la utilización de tecnologías que permitan al visitante una experiencia inmersiva

Jorge Pastor

Jorge Pastor

Granada

Lunes, 18 de agosto 2025, 23:26

La Catedral, con más de quinientos años de pasado, se prepara para otros quinientos años de futuro acometiendo importantes reformas como la de la torre, ... en la que se lleva actuando de forma integral desde el pasado mes de septiembre. Los resultados de la intervención, que son espectaculares, se pueden observar a simple vista, en la medida que se va desmontando el andamio y retirando la lona. La inversión global, de 2,5 millones de euros, contempla restaurar lo de fuera –incluido el mirador– y también lo de dentro. Ahí vamos. Ya se ha terminado la rehabilitación interior de todo el cuerpo donde están las campanas, y ahora falta el resto.

