La Academia Panameña respalda a Muñoz Machado

El director de la Academia Panameña de la Lengua, Jorge Eduardo Ritter, ha respaldado a Santiago Muñoz Machado, negando que el director de la Real ... Academia Española (RAE) «impusiera» a Panamá como sede del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), tal como había asegurado este martes Luis García Montero, director del Instituto Cervantes.

En una entrevista con el diario panameño 'La Prensa' Ritter niega la afirmación de García Montero y respalda plenamente la versión de Muñoz Machado y la RAE, que ha explicando que la decisión de celebrar el próximo CILE en Panamá fue acordada «por unanimidad» por ASALE, la asociación de las 23 academias hispanas.

Según Ritter, la designación de Panamá «no puede verse como si fuera una decisión personal del señor Muñoz Machado, porque fue tomada por unanimidad por las academias de la lengua durante el congreso celebrado este año en Arequipa, Perú». Confirma, además, el director de la Academia panameña que «la votación fue clara y contó con el respaldo de las 23 academias que integran la ASALE». Precisa que en el momento de la votación «no existía ninguna otra candidatura para acoger el CILE», lo que a su juicio contribuye a desmontar la idea de una supuesta imposición.

«Lo que más quisiéramos es que no hubiera por parte del Instituto Cervantes la objeción de Panamá por el solo hecho de que se perciba que fue una imposición», dice Ritter en la entrevista. Reitera que la elección de Panamá fue «un acuerdo colectivo y transparente» y añade que su país «aspira a que el congreso se realice de manera armónica con el Cervantes».

Ritter desmentía así que Muñoz Machado eligiera Panamá «por su cuenta», tal y como afirmó en la víspera Luis García Montero, que volvía a empuñar el hacha guerra contra la RAE y su director. Reiteró el director del Cervantes que la docta casa «debería tener un filólogo de calidad como director, no un abogado de negocios». Reafirmaba lo que ya dijo antes y durante el CILE celebrado en octubre en Arequipa (Perú), un encuentro que dinamitó con sus declaraciones.

García Montero sostuvo este martes, poco antes de la reunión del Patronato de Cervantes que presidieron los reyes, que el Instituto se enteró de la designación de Panamá «porque otras academias comentan que el director de la RAE ha decidido por su cuenta que sea en Panamá». «Debemos, por un lado, no ofender a Panamá, porque nos interesan las relaciones internacionales, y por otro no permitir ofensas a una institución de Estado como el Cervantes, a las que nos tiene acostumbrados el director de la RAE», agregó García Montero.

Fuentes de la RAE anticiparon el martes, como ahora confirma Ritter, que la designación del acuerdo que designa Panamá como sede del próximo CILE la tomó ASALE «por unanimidad», y que el propio Muñoz Machado comunicó está decisión personalmente a José Manuel Albares, ministro de Exteriores, «el mismo día que se regresó de Arequipa».

Días antes de la celebración del pleno del Patronato Cervantes se comunicó que no asistirían a la reunión ni el director de la RAE, ni el secretario general de la ASALE, Francisco Javier Pérez, ni el académico Luis Mateo Díez, una inasistencia inédita que resaltaba el malestar de la RAE y de la ASALE «con la conducta inexplicable del señor García Montero».