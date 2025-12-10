Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El director de la RAE, Santiago Muñoz Machado. Efe

La Academia Panameña respalda a Muñoz Machado

Su director confirma que ASALE eligió a Panamá «por unanimidad» como sede del próximo CILE y niega que fuera una imposición

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 12:46

Comenta

El director de la Academia Panameña de la Lengua, Jorge Eduardo Ritter, ha respaldado a Santiago Muñoz Machado, negando que el director de la Real ... Academia Española (RAE) «impusiera» a Panamá como sede del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE), tal como había asegurado este martes Luis García Montero, director del Instituto Cervantes.

