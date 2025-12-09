Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Logo Patrocinio
El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero. Efe

García Montero acusa a la RAE de imponer a Panamá como sede del próximo CILE

«Cuando no nos sintamos ofendidos pondremos en marcha la candidatura del próximo Congreso de la Lengua», dice el director del Cervantes

Miguel Lorenci

Miguel Lorenci

Martes, 9 de diciembre 2025, 11:58

Comenta

La tensión entre el Instituto Cervantes y la Real Academia Española (RAE) no cesa. Luis García Montero, director de Cervantes, vuelve a arremeter contra Santiago ... Muñoz Machado, director de la RAE. Acusa a la RAE de haber decidido unilateralmente que Panamá sea de nuevo la sede del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE). Una decisión que aún no es oficial y se habría tomado sin consultar al Cervantes. El mismo día que el Cervantes presentaba a los reyes y al Ejecutivo los datos de «un buen ejercicio», García Montero, arremetía también contra la «agresiva» política de Donald Trump, que no ceja en sus ataques al español en Estados Unidos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La Guardia Civil apunta un supuesto blanqueo de capitales de la exalcaldesa de Maracena
  2. 2

    El aficionado trasladado a un hospital desde Los Cármenes era menor de edad
  3. 3 Detenidas 25 personas por el blanqueo de millones de euros procedentes del narcotráfico en Granada y Almería
  4. 4 Tres alcaldes granadinos son reconocidos por su solidaridad durante la dana
  5. 5

    La capital logra un solar en Norte que llevaba 47 años bloqueado
  6. 6

    Arden dos vehículos en la calle Pintor Manuel Maldonado
  7. 7 La UGR, segunda universidad andaluza en investigación y primera en producción e impacto a nivel nacional
  8. 8

    El 091 busca las guitarras robadas de 091
  9. 9 Detenido un hombre que robó con violencia un coche en Albolote
  10. 10

    Sueño de un tren Málaga-Granada pasando por Alhama que se quedó en Ventas de Zafarraya

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal García Montero acusa a la RAE de imponer a Panamá como sede del próximo CILE

García Montero acusa a la RAE de imponer a Panamá como sede del próximo CILE