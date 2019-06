¿Cuándo arranca la Feria del Corpus de Granada? Programación y actividades en toda la ciudad R. L. P. El programa definitivo se presentará en unos días pero se conocen ya algunos de los principales atractivos que tendrán las fiestas mayores de la ciudad FERNANDO ARGÜELLES Lunes, 10 junio 2019, 13:20

La programación del Corpus 2019 seguirá las mismas líneas de actividades que estos últimos años. Aunque la programación definitiva no la ha presentado el Ayuntamiento aún, sí se conocen ya algunos de los principales atractivos que tendrán las fiestas mayores de la ciudad, que este año se celebrarán desde el sábado 15 al sábado 22 de junio.

Si en los últimos años la programación festiva se abría con el Pregón del Corpus, en esta ocasión no será así. Dado que en la mañana del sábado serán los actos de constitución de los ayuntamientos, el anuncio oficial de la feria se pospone a la mañana del lunes 24. El pregón estará a cargo de Nines Carrascal, productora y distribuidora de la compañía granadina Histrión Teatro. Se celebrará en el Cuarto Real de Santo Domingo.

Sí que se celebrará la noche del sábado la inauguración del recinto ferial. Poco antes de la medianoche habrá un espectáculo flamenco con la participación de la Escuela Municipal de Flamenco Reina Sofía y el Grupo Municipal de Bailes Regionales delante de la portada del ferial, que este año se renueva reproduciendo la Puerta de las Granadas de la Cuesta de Gomérez.

En la caseta del ferial no faltará música en vivo al mediodía y por la noche con la participación de distintos conjuntos musicales y grupos de música 'de verbena'. Además, la jornada del martes presentará precios populares en los columpios, con las atracciones a sólo 2 euros. Las actividades llegarán al centro con la Plaza de Bib-Rambla como protagonista. Como otros años, allí estarán instalados carruseles ecológicos, talleres, magos, cuentacuentos, juegos gigantes, etc. No faltarán las carocas, actuaciones de grupos de baile ni los populares 'chacolines' por la tarde con XXVII Festival de Marionetas. En el patio del Ayuntamiento habrá exposiciones y talleres y en el Corral del Carbón actuaciones cada tarde de grupos de baile, rondallas y coros, la mayoría de ellos pertenecientes a asociaciones vecinales de la capital.

Cultura

La programación cultural tiene un claro protagonismo en la programación. Como ya adelantábamos en IDEAL hace unos días, este año no faltara la zarzuela, con la obra 'Los Arrastraos' y la Asociación Músico-Coral Federico García Lorca. Al teatro Isabel la Católica también subirán las representaciones de 'En ocasiones veo a Umberto', 'Se infiel y no mires con quién', 'La Telaraña, de Agatha Christi' o 'Un marido ideal', etc. También el Corral del Carbón acogerá diferentes representaciones teatrales por la noche con la Compañía Mira de Amescua. El deporte también está presente en el programa de actividades, con petanca, exhibición de motos clásicas, concurso ecuestre de enganches, etc.

Por supuesto, no faltará el desfile de la Tarasca el miércoles, la procesión del Corpus, el concurso de balcones, la Feria de Alfarería, etc. Numerosas actividades hasta que la noche del sábado los fuegos artificiales y la música pongan el punto y final a la feria en la Explanada del Palacio de Congresos.