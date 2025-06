Granadinos y turistas disfrutan del miércoles y calientan motores para el día grande de Corpus

Granadinos y turistas han aprovechado que el jueves es festivo local y muchos no trabajan para asomarse al recinto ferial y calentar motores de cara ... al día grande de Corpus. El calor extremo que ha marcado otra vez la jornada no ha parado a la gente que quería disfrutar de las casetas, que este miércoles se encontraban llenas.

La Excusa, como cada miércoles de feria, ha organizado una degustación de sardinas asadas que han llegado directas de la Costa Tropical. Una tradición que llevan repitiendo desde hace 20 años y que encanta a los comensales. No obstante, no ha sido la única caseta que estaba llena, las demás, tanto tradicionales como institucionales, estaban también a rebosar, siendo complicado sentarse a comer si no se tenía una reserva hecha.

Después de la hora de comer han comenzado a llenarse las calles del recinto ferial. Coches de caballos, jinetes y mujeres vestidas con sus trajes de gitana hacían más flamenco el miércoles de Corpus, una estampa que completaban el alumbrado y los farolillos mientras de fondo se escuchaban los diferentes grupos de música que amenizaban las distintas casetas.

Por la tarde se ha podido disfrutar de varias actuaciones de escuelas flamencas como 'Cristina Vargas', 'Fanitas' y 'Pasión Flamenca'.