Un lugar seguro donde acudir en caso de violencia sexual o machista en el Corpus

Cada vez son más las personas que conocen esta red de espacios seguros, lugares a los que poder acudir en caso de sufrir algún tipo ... de violencia sexual o machista. Se trata de los puntos violeta y en el Corpus de Granada puedes encontrarlos. El oficial está ubicado en la caseta del Ayuntamiento y en él informan sobre cómo es la atención a las víctimas y cómo actuar en caso de verte envuelta en alguna situación de este tipo.

«Si la mujer simplemente quiere información, le damos todo el material del que disponemos y un número de teléfono de emergencia para que pueda llamar en cualquier momento si lo necesita», señala Celia, una de las psicólogas encargadas de este espacio. En caso de querer denunciar una situación de violencia, en el Punto Violeta llevan a cabo un protocolo de actuación en coordinación con los servicios de emergencias y, pueden atender a la víctima en el lugar, detrás de un biombo que tienen, «creando un espacio seguro», o trasladarla a un hospital o comisaría y ayudarla con la denuncia, dándole el apoyo jurídico, social y psicológico que necesite. «El protocolo dependerá de lo que la mujer solicite, nosotras nunca vamos a imponer ningún tipo de acción», manifiesta Jessica, también psicóloga especializada.

Por el momento, estas psicólogas afirman que ninguna mujer se ha acercado al Punto Violeta para denunciar algún caso de violencia sexual o machista en lo que llevamos de Corpus este año. «Por ahora sin incidencias; y esperamos que sigamos así, que será buena señal», indican. Estas profesionales recuerdan además que no solo la víctima puede acudir a este espacio seguro, también puede hacerlo una amiga en su nombre o el portero de una caseta, por ejemplo, y acercarse ellas mismas al lugar en cuestión. «Lo más importante es mantener la calma y siempre acudir a nosotras o a los cuerpos de seguridad y fuerzas del estado para que se denuncie la situación, y no si es un acoso verbal quedarse callada, porque hay un protocolo con el que se puede sacar incluso a esa persona de la caseta para que no moleste más».

Este Punto Violeta dispone de un teléfono móvil 658743594 que está 24 horas activo durante la feria, por lo que cualquier persona que necesite llamar, podrá hacerlo sea la hora que sea y recibirá la ayuda que solicite.