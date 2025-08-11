Una vaguada amenaza con tormentas, lluvia intensa y granizo: estos serán sus efectos en Andalucía Las temperaturas elevadas continuarán siendo las protagonistas aunque entre el martes y el miércoles podrían darse tormentas en varios puntos de la comunidad autónoma

Alberto Flores Granada Lunes, 11 de agosto 2025, 10:44

El calor continúa siendo el principal protagonista a nivel meteorológico en toda España. Una situación de altas temperaturas que lleva activa desde inicios de agosto y que, salvo cambio inesperado, también será la tónica durante toda la semana. Sin embargo, además del calor, las tormentas, con lluvias intensas y granizo, podrían llegar a la Península entre el martes y el miércoles, una situación que también afectaría a Andalucía.

Antes de que eso ocurra, este lunes volverá a ser un día en el que los termómetros superen los 40 grados en buena parte de la región. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado alertas naranjas por temperaturas «significativamente altas» en Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla. Córdoba alcanzará la temperatura más alta con 43 grados, quedando muy cerca Sevilla (42), Granada (41) y Jaén (40).

El martes las temperaturas ascenderán ligeramente en toda Andalucía, llegando a los 44 grados en Córdoba. Volverán a repetirse los avisos naranjas en Córdoba, Granada, Huelva, Jaén y Sevilla, mientras que serán amarillos en Cádiz y Málaga. Pero lo más destacado de la jornada llegará a partir de las primeras horas de la tarde, cuando los cielos empezarán a llenarse de nubes y la inestabilidad ganará terreno.

A partir de ese momento se romperá el bloqueo anticiclónico que afecta a la Península debido a la llegada de una vaguada, que traerá aire frío a la atmósfera y propiciará un aumento de la inestabilidad. La entrada de aire frío combinada con la masa de aire cálido presente en la España peninsular formará un caldo de cultivo ideal para las tormentas. De este modo, sobre todo en el este de la Península, se podrían dar tormentas fuertes con granizo, lluvias intensas y rachas de viento muy fuertes.

En Andalucía esta situación se notará sobre todo en el interior oriental, con lluvias y tormentas por la tarde en las sierras orientales y Sierra Morena. Además de un aumento de la nubosidad en toda la franja norte de la comunidad autónoma.

¿Habrá tormentas también el miércoles?

El miércoles seguirán notándose los efectos de la vaguada en casi todo el este de la Península. En el caso de Andalucía, será una jornada más tranquila que la del martes, aunque no se descartan chubascos en las sierras orientales y en el norte de la provincia de Granada. Unos chubascos que serían débiles y ocasionales y que darían paso de nuevo a la estabilidad durante el resto de la semana.