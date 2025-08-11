Qué ver en el pueblo andaluz más caluroso de la historia: casi 50 grados de temperatura El municipio, que se ubica en la provincia de Córdoba, registró en el año 2021 una temperatura de 47,6 grados

Los veranos en Andalucía siempre se han caracterizado por ser realmente calurosos, especialmente en las provincias del valle del Guadalquivir. De hecho, es en Sevilla y Córdoba donde cada año los termómetros suelen marcar los valores más altos de toda España. Y hace relativamente poco tiempo, en agosto de 2021, fue en una de estas dos provincias donde se registró la temperatura más alta de la historia de España.

No fue ni en Ecija ni en Montoro, que suelen ser los municipios más castigados por el calor cada año. El récord, que tuvo lugar el 14 de agosto de 2021, tuvo lugar en La Rambla (Córdoba). Allí se registraron 47,6 grados, estableciendo así el récord de temperatura más alta registrada en nuestro país tras superar los 46,9 grados registrados en 2017 también en la provincia cordobesa.

De este modo, La Rambla ha pasado a convertirse en la sartén de España desde entonces. Sin embargo, más allá del calor que hace en el municipio durante los meses de verano, siendo habitual que los termómetros superen los 40 grados, este pueblo de Córdoba tiene mucho que ofrecer a sus visitantes.

Qué ver en La Rambla

Este pueblo cuenta con numerosas sorpresas para sus visitantes, sobre todo para los amantes del turismo cultural y la naturaleza. Conquistado por Fernando III de Castilla, este municipio todavía mantiene vestigios de su esplendor medieval y elementos de arquitectura religiosa como el Torreón del Castillo, la Iglesia del Espíritu Santo y la Iglesia Convento de la Santísima Trinidad. Además, hace poco fueron restauradas las Torres de las Monjas, que rompen con la sinuosidad del paisaje campiñés típico de la zona.

Además de estos monumentos, también merece la pena visitar el Paseo de España, que es uno de los principales lugares de encuentro y con más vida de La Rambla. Así como los Jardines de Andalucía, que ofrece un remanso de paz y naturaleza en mitad de las estrechas calles del pueblo.

Otros puntos de interés para los visitantes son las Naves de la Cerámica, que es uno de los espacios más destacados de La Rambla. Y también merecen mención el Museo de la Cerámica y el Museo de Alfonso Ariza, otros de los lugares más visitados por los turistas que acuden al pueblo.