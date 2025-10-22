El PSOE-A acusa a la Junta de querer «quitar de en medio pruebas de su negligencia criminal» con los cribados de cáncer Ángeles Férriz ha aseverado que lo denunciado por Amama «no es un error casual», sino «una manipulación intencionada»

La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario Socialista, Ángeles Férriz, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía,

Europa Press Miércoles, 22 de octubre 2025, 18:00 | Actualizado 18:23h. Comenta Compartir

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Ángeles Férriz, ha acusado este miércoles al Gobierno de la Junta que preside Juanma Moreno (PP-A) de «querer quitar de en medio las pruebas de la negligencia criminal» que, en su opinión, ha cometido en relación al programa de detección precoz del cáncer de mama.

Así lo ha indicado la diputada socialista en una rueda de prensa en el Parlamento al hilo del «borrado» de pruebas denunciado ante la Fiscalía en Sevilla este pasado martes por la asociación de mujeres con cáncer de mama Amama.

Ángeles Férriz ha aseverado que lo denunciado por Amama «no es un error casual», sino «una manipulación intencionada», y el «borrado» de informes de pruebas en la aplicación 'Clic Salud' responde a «querer quitar de en medio las pruebas de la negligencia criminal que está ocurriendo ahora mismo en Andalucía y que está costando vidas», según ha sentenciado.

La representante del PSOE-A ha insistido en descartar que lo sucedido pueda calificarse de «error informático», y al respecto ha manifestado que «un error informático no es que tú entres en el historial y antes te apareciera que tenías una prueba sospechosa de tener cáncer, y ahora aparezca que es 'probablemente benigno'» el resultado obtenido, de modo que «eso es una manipulación de un informe», y «veremos a ver la gravedad que puede tener en un juzgado», ha apostillado.

Según ha abundado Ángeles Férriz, en el PSOE-A saben «desde el miércoles pasado que hubo un fallo en el sistema» y que «no se puede acceder al sistema de pruebas diagnósticas», de forma que «las mujeres llevan al menos los diez últimos días intentando ver sus pruebas y sus mamografías, han ido a los centros de salud, a los hospitales, y al comprobar que no estaban es cuando han decidido» poner este asunto «en manos de la justicia».

Férriz ha criticado que desde la Junta «han llamado 'manipuladoras' en estas últimas semanas a las mujeres que han denunciado lo que estaba pasando en el cáncer de mama», y «después las han llamado 'mentirosas'», y «les han borrado los historiales», además de que «las han acusado de desprestigiar el sistema público».

«Y lo más grave de todo, tres semanas después todavía no le han hecho las pruebas a estas mujeres», cuando «el cáncer avanza» mientras tanto en ese tiempo, según ha continuado Ángeles Férriz, quien ha remarcado que «lo que está en juego» en este tema «es la vida de esas mujeres», por lo que «alguien» desde la Junta «debería explicarnos qué es lo que quieren ocultar, por qué quieren borrar» y «manipular los historiales», así como se ha preguntado si desde la administración autonómica «están obligando a funcionarios a manipular informes».

Críticas a Sanz

La portavoz socialista ha señalado que Antonio Sanz ha entrado en la Consejería de Sanidad como titular de dicho departamento --cargo que asumió la semana pasada-- «por la puerta grande», y ha subrayado que desde el PSOE-A ya advirtieron de que el nuevo consejero «de salud no tenía ni idea, pero de manipulación puede darnos lecciones a todo el mundo», y no llegaba a dicho cargo «a salvar a las mujeres», sino «a salvar a Moreno Bonilla», al presidente de la Junta, ha agregado.

Ángeles Férriz ha sostenido que «Antonio Sanz tiene que salir hoy mismo a pedirle perdón a las mujeres por haberlas insultado, por haberlas llamado mentirosas y por haberlas acusado de desprestigiar el sistema público andaluz».

La portavoz socialista ha señalado que los 'populares' que gobiernan la Junta «son los campeones de Andalucía en malas artes», y ha augurado que «no van a resolver el problema» porque «no tienen ninguna intención» de eso, pero sí «lo van a enturbiar absolutamente todo para que no se sepa la verdad», y «por eso han puesto a un consejero» como Antonio Sanz, «que de sanidad no tiene ni idea, pero de barro, de enturbiar, de trampas, de mentir, de manipular», sí, según ha venido a añadir.

Férriz ha lamentado que «mientras asistimos a este escándalo que sigue abriendo telediarios nacionales, seguimos asistiendo atónitos a esa avalancha de testimonios desgarradores de andaluces que no tienen una respuesta en su sistema sanitario público y que se están jugando la vida».