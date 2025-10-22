Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Antonio Sanz, durante la rueda de prensa en la que ayer dio las expliciones por la caída del sistema.

Antonio Sanz, durante la rueda de prensa en la que ayer dio las expliciones por la caída del sistema. E. P.

El consejero andaluz de Salud acusa a las víctimas del cribado de crear una «alarma social bestial»

Sanz carga de nuevo contra la asociación Amama por denunciar «sin pruebas» que se estaban manipulando y borrando historiales

Julia Fernández

Julia Fernández

Miércoles, 22 de octubre 2025, 17:52

Comenta

El nuevo consejero de Salud de Andalucía ha cargado hoy contra las víctimas del cribado de cáncer de mama, a las que ha acusado de ... crear una «alarma social bestial». Antonio Sanz se ha defendido así de la denuncia que 24 horas antes había hecho la asociación que reúne a las afectadas y a sus familias, Amama. En un escrito, la asociación solicitaba a la Fiscalía que investigara la supuesta desaparición de historiales médicos de los sistemas de información y gestión que usa el Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La historia detrás del cartel viral de la Universidad de Granada: «No se atiende a padres»
  2. 2 Expectación por la detención de un delincuente con 65 antecedentes en el centro de Granada
  3. 3 La app granadina que «es perfecta para la gente sin planes»
  4. 4

    Vandalismo en el pilar de la Virgen: «Arderéis en el infierno por colocar esas pegatinas»
  5. 5 «La operación más profunda» contra la droga en Granada: 35 detenidos y un valor de cuatro millones de euros
  6. 6 Diputación creará la primera residencia de estudiantes de Granada a 300 euros la habitación
  7. 7 Colas en el centro de Granada para probar el dulce típico de Budapest y Praga: «Es exclusivo nuestro»
  8. 8 El pueblo de Granada lleno de inquietantes mensajes por Halloween: «No cerréis los ojos, estoy más cerca que nunca»
  9. 9 Vuelve la trucha al río Genil en su tramo por Granada capital
  10. 10 La fecha en la que los pensionistas van a cobrar la paga extra de Navidad y las cuantías

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal El consejero andaluz de Salud acusa a las víctimas del cribado de crear una «alarma social bestial»