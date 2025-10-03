Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Muere un menor de 13 años tras sufrir un accidente en patín y otro de 8 está herido

Por el momento no han trascendido más datos de las circunstancias en las que se ha producido este suceso, que está siendo investigado.

Viernes, 3 de octubre 2025, 15:56

Un menor de 13 años falleció este pasado jueves tras sufrir un accidente con un patín en la localidad sevillana de El Saucejo, según informa el 112.

Emergencias atendió a las 19:20 horas de ayer varias llamadas de socorro que requerían asistencia sanitaria urgente para un menor que se encontraba en el suelo junto a un patín en la calle Majadahonda de la localidad. De inmediato, el 1-1-2 activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, que se desplazó al lugar del suceso junto con la Policía Local.

Los servicios médicos atendieron a un menor de 13 años con signos compatibles con un atropello que fue evacuado en estado crítico al Hospital de Osuna, aunque finalmente falleció, según confirmaron fuentes sanitarias. Las mismas fuentes han indicado que otro menor de 8 años resultó herido. Por el momento no han trascendido más datos de las circunstancias en las que se ha producido este suceso, que está siendo investigado.

