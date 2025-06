El misterio del Rolls-Royce de lujo hallado por la Guardia Civil en Andalucía.

C. B. Sábado, 7 de junio 2025, 14:29 Comenta Compartir

Es uno de los hallazgos más importantes y que ha requerido la colaboración de diferentes Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. La Guardia Civil, en su estrecha vigilancia en el puerto de Algeciras, basada en controles exhaustivos y con tecnología de última generación, ha hallado un misterioso Rolls-Royce dentro de un contenedor.

El cruce de información con autoridades internacionales, concretamente el 'Departament of Homeland Security de US Custom and Border Protection' estadounidense, con la Guardia Civil y la Agencia Tributaria ha sido fundamental para llevar a cabo con éxito esta operación.

La Unidad de Análisis de Riesgo (ULAR), integrada por personal de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria y por guardias civiles de la Compañía de Fiscal y Fronteras del puerto de Algeciras, han interceptado en el último mes 16 vehículos robados procedentes de Norteamérica y llegados desde Estados Unidos, y otros dos que habían sido sustraídos en Europa.

Ampliar Coches intervenidos por la Guardia Civil en Algeciras. Ideal

En esta ocasión, la estrella de la incautación ha sido un Rolls Royce valorado en el mercado torno a los 300.000 euros. Y, en total, los otros coches intervenidos, de marcas de lujo como Range Rover, Lexus, Audi, Toyota y Honda, suman un valor estimado de 1,5 millones de euros.