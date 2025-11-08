El mirador más alto de Andalucía: a más de 2.000 metros y rodeado de naturaleza y nieve

La naturaleza es una gran aliada en cualquier época del año. En verano ofrece sombra para esconderse del abrasador sol; en primavera florece para acoger ... a los visitantes; en otoño ofrece un espectáculo de colores especial; y en invierno, sobre todo en algunas zonas, la nieve da ese toque distinto que la hace única.

A 2.041 metros sobre el nivel del mar, la temperatura rara vez sube de los treinta grados. Es un espacio para desconectar. Cuando se parte desde abajo, coronar el puerto tiene su recompensa. En todo lo alto hay una zona recreativa con bancos y mesas de piedra dispuestos para disfrutar de una comida campestre. También es el punto de partida de muchos de esos senderos. Además, en invierno, cuando la nieve se asienta, los aficionados lo aprovechan para practicar el esquí de fondo o dejarse deslizar por sus laderas en trineo.

El entorno invita a los deportes de aventura, desde escalarada, hasta bici de montaña, los amantes del trail running o simplemente caminar en una ruta senderista de lo más atractiva.

Ampliar Paisaje forestal en el Parque Nacional de Sierra Nevada desde el puerto de La Ragua J. L. P.

El albergue del Puerto de la Ragua reabrirá en 2026 después de estar una década cerrado. Las Diputaciones de Almería y Granada –de quien depende la gestión– invertirán 1,4 millones de euros en la recuperación de las instalaciones.

Actualmente, las administraciones trabajan en la redacción del proyecto, que se entregará a finales de 2024, y que constará de varias fases. La licitación de las obras tendrá lugar a lo largo de 2025. La Diputación de Almería se encargará de la planta 0 del edificio, en la que se encuentra el restaurante y la zona destinada a personas con diversidad funcional. La de Granada, por su parte, asumirá la planta -1, en la que se ubica el albergue, así como el espacio de vestuarios, duchas, recepción, cocina y área de préstamo de material. También trabajará la planta 1, donde se situarán entre cuatro y cinco nuevas habitaciones para acoger a más huéspedes. La capacidad del albergue es de entre 60 y 100 personas.

El proyecto incluye también la ubicación de un parking en el entorno del área recreativa para que los visitantes puedan estacionar sus vehículos. El aparcamiento es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la estación de esquí. La afluencia de personas que el entorno recibe durante los meses de invierno, especialmente los fines de semana, provoca que los coches queden depositados a ambos lados del arcén de la carretera de acceso.

La reapertura del área recreativa se producirá a finales de noviembre con alquiler de material, siempre que se mantenga la nieve que cayó sobre el entorno la semana anterior. Sí que estarán disponibles los «servicios mínimos» en la zona con el objetivo de revitalizar las inmediaciones. Las administraciones trabajan actualmente en el cierre del precio de los trineos y demás útiles para el disfrute de las actividades. Queda en el aire la puesta en marcha de las pistas de esquí. La última vez que estuvieron disponibles fue en febrero de 2020, cuando las nevadas permitieron disfrutar de las condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad de forma óptima.