Sierra Mágina, la gran desconocida. Ángel del Moral

La otra Sierra Nevada, la desconocida montaña con unas vistas inmejorables para el invierno

Declarada Parque Natural en 1989, es una de las grandes joyas escondidas de Andalucía

C. L.

Martes, 30 de septiembre 2025, 13:07

Sierra Nevada se prepara ya para empezar a recibir las primeras nievas. La temporada de invierno, todavía algo lejana, es el mejor aliciente para los amantes de los deportes de nieve y el macizo granadino es el gran atractivo del sur de Europa. Sin embargo, en Andalucía existen otros reclamos naturales de altura menos conocidos que esconden muchos encantos.

Al sureste de la provincia de Jaén, se alza Sierra Mágina. Declarada Parque Natural en 1989, es una de las grandes joyas escondidas de Andalucía. No tiene las instalaciones ni la logísitica de Sierra Nevada, pero sí montañas que superan los 2.000 metros, con pueblos blancos que se reúnen en sus las laderas y la posibilidad de sentir la naturaleza en estado puro.

El invierno es, sin duda, el mejor momento para descubrirla. Con las cumbres nevadas, los olivares cubiertos de escarcha a su alrededor y ambiente de sierra perfecto para disfrutar del invierno, Sierra Mágina se convierte en un destino perfecto para quienes buscan tranquilidad y naturaleza.

Entre los pueblos de Huelma, Torres, Cambil, Bélmez de la Moraleda o Jódar, el terreno se eleva bruscamente hasta alcanzar los 2.167 metros del Pico Mágina, la cumbre más alta de la provincia. En los meses fríos, las nieves tiñen de blanco estas montañas que otorga un perfecto contraste entre el verde oscuro de los olivos con el blanco de la nieve.

Las vistas desde las cumbres de la provincia de Jaén A. Del Moral

El Parque Natural de Sierra Mágina ofrece una red de senderos que permiten conocer tanto las altas cumbres como sus entornos más accesibles. En invierno, el ascenso al Pico Mágina es un reto apto para montañeros más experimentados, que deben ir equipados para la nieve y el frío. Desde lo más alto se divisa Sierra Nevada, las sierras de Cazorla y Segura, incluso, el Mediterráneo.

Para quienes buscan rutas menos exigentes, el Parque de Cuadros, en Bedmar, con su bosque de ribera, o el sendero de la Cascada de Zurreón, cerca de Torres, son alternativas más más accesibles para familias.

Pueblos con encanto

Sierra Mágina no es solo naturaleza. Sus pueblos, muchos de origen medieval, mantienen la arquitectura popular andaluza: calles estrechas, casas encaladas, miradores hacia el valle y castillos que recuerdan el pasado fronterizo con el reino nazarí de Granada. Algunas de las localidades que se pueden visitar son Torres, Cambil o Bélmez de la Moraleda.

Tampoco hay que olvidar a Albanchez de Mágina, núcleo de la comarca de Sierra Mágina donde se encuentran los dos picos más altos de la provincia. Su término municipal es en su mayor parte parque natural de Sierra Mágina, por lo que se le considera el corazón de esta comarca.

Estos espacios ofrecen la naturaleza, la tradición y la tranquilidad, lejos de los grandes destinos turísticos y el bullicio. Por si no fuera suficiente, la gastronomía es una gran aliada para elegir este espacio de la provincia de Jaén como el lugar ideal para una escapada.

