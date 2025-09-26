Llegan las lluvias a Andalucía de la mano del huracán Gabrielle: las zonas en las que más lloverá El frente entrará por el Golfo de Cádiz y se irá desplazando de la parte occidental a la oriental

C. L. Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:50 | Actualizado 11:37h.

Andalucía se prepara para la llegada de los restos del huracán Gabrielle, que comienza su transición a borrasca y que llegará probablemente de forma debilitada este fin de semana desde la zona occidental hacia la oriental. Esto podría dejar algunas lluvias al final de la semana en este estreno de la nueva estación otoñal, según la Agencia Estatal de Meteorología.

El huracán Gabrielle, ya convertido en borrasca, se aproximará a Andalucía desde este sábado y principios de la próxima semana, que se irá debilitando de forma paulatina y que si las previsiones aciertan podría dejar algunas lluvias el domingo y el lunes por el oeste de la región.

En principio, entrará como un sistema extratropical o subtropical, una mezcla entre sistema tropical y borrasca, tras recorrer el Atlántico mientras se va debilitando y situándose frente a las costas portuguesas, desde donde se prevé que se dirija hacia Andalucía. Entrará por el golfo de Cádiz y el domingo dejaría lluvias en las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla.

Se espera que esas precipitaciones sean intensas el domingo, aunque se espera que haya cielos bastante nubosos desde este sábado.

La parte oriental, sobre todo Granada y Jaén, recibirán esas lluvias la próxima semana. El lunes habrá cielos nubosos, con probabilidad de chubascos en toda la provincia de Granada, así como en la de Almería. Todavía no queda claro la intensidad de las mismas, ya que al ser los restos de un huracán las previsiones son más complicadas de realizar.

