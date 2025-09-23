El «extraño» comportamiento del huracán Gabrielle que podría afectar a Andalucía Sería convertido en borrasca, con lluvias y vientos normales y nada alarmantes, pero en un escenario poco usual para estos fenómenos

No, el huracán Gabrielle no va a afectar como tal a Andalucía. Lo deja claro Francisco Martín, meteorólogo que forma del equipo de expertos de Meteored y es le coordinador de la Revista del Aficionado a la Meteorología (RAM). Sin embargo, su «extraño» comportamiento hasta ahora ha llevado a los expertos a analizar su posible impacto en la península y, concretamente, en Andalucía. Lo haría ya convertido en borrasca y con una incidencia mucho menor de lo que es ahora.

¿Por qué entonces es tan extraño el caso de Gabrielle? Martín explica que los huracanes de este tipo se generan sobre aguas cálidas (en torno a 26-27º) y van avanzando hacia el noroeste para alcanzar, ya convertidos en borrascas, las costas británicas o, más al norte, las de Islandia. Sin embargo, en esta ocasión los modelos señalan que podría llegar más al sur de Europa y afectar a España. «Para el sábado o el domingo podría llegar a las costas de Galicia», en las que provocaría fuertes vientos, importantes olas y precipitaciones considerables.

En este anómalo recorrido, podría también afectar al Golfo de Cádiz, a la costa atlántica andaluza y a la zona occidental de la región «el lunes o el martes», y ampliar su radio de acción al mediterráneo andaluz, aunque este extremo presenta más incertidumbre aún. Una situación «extremadamente rara». Y es que esta borrasca generará flujos del este, algo «curiosísimo», que se han dado otras veces pero que el meteorólogo señala que ha visto «en muy pocos casos».

En este caso la borrasca llegaría mucho más debilitada, con «precipitaciones de entre 10-20 litros por metro cuadrado y vientos de 30 o 40 km/h», apunta el experto de Meteored, que nada tiene que ver con lo que ha sido el huracán.

Este «flujo del este» en la costa mediterránea es un caso «muy extraño», insiste Francisco Martín, a pesar de que se ha dado en alguna ocasión anterior: «Ha habido muy pocos casos de una evolución así de un huracán». Dependerá de que se cumplan las previsiones que marcan los modelos, todavía con «alta incertidumbre», apostilla Martín.

Más de 200 km/h

Gabrielle ha tenido un comportamiento diferente a otros huracanes desde casi el principio. «Los huracanes son sistemas de bajas presiones que se desarrollan sobre aguas tropicales, muy cálidas. El viento, en el hemisferio norte, gira en sentido contrario a las agujas del reloj. Toman su energía del calor almacenado en las zonas tropicales, dando lugar a un sistema nuboso con unas altas presiones alrededor de lo que denominamos 'el ojo del huracán'».

En este caso, Gabrielle se convirtió en huracán el pasado domingo tras registrar vientos sostenidos de más de 120 km/h alrededor de su ojo. Este lunes se intensificó, y pasó de categoría 1 a 4: «Muy pocos huracanes hacen esto», puntualiza el meteorólogo. Lo que se traduce en vientos de 220-225 km/h.

La previsión, confirma Martín, es que «en los próximos días se va a dirigir a las costas europeas». Pasará por las Azores «aproximadamente el jueves o el viernes», aunque advierte que estas previsiones pueden cambiar porque «los huracanes no son fácilmente modelizables», por eso «estamos vigilándolo», pues «puede afectar a la Península Ibérica».

El cambio a borrasca

Martín señala que cuando los huracanes sobrevuelan aguas más frías, como las del Altántico en su camino hacia las costas europeas, se transforma en una borrasca. Y «esto es lo que le va a pasar a Gabrielle cuando se acerca a las costas de la península», vaticina. Técnicamente, se le va a llamar 'borrasca exgabrielle'.

Cuando se produce este fenómeno, tiene dos comportamientos: los vientos y las lluvias se debilitan, pero, a la vez, afecta a un área más extensa. Es decir, que sus efectos se suavizan pero se amplía su radio de afectación.

