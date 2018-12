Juanma Moreno será presidente de Andalucía a mediados de enero El acuerdo entre PP y Cs otorga a este la Presidencia del Parlamento y un puesto en la Mesa a Vox con voz y voto MARÍA DOLORES TORTOSA Sevilla Miércoles, 26 diciembre 2018, 15:59

El acuerdo entre PP y Cs para el cambio en Andalucía ha dado un paso más esta mañana y ambos partidos han confirmado que la Presidencia de la Junta será para los populares y la del Parlamento para los naranjas. Juanma Moreno ha admitido que él será el próximo presidente de Andalucía. «Es más que previsible que yo sea el presidente de la Junta», ha respondido. La investidura, ha insinuado Moreno, será a mediados de enero, en torno al día 16. Unos días antes habrán cerrado la estructura del futuro ejecutivo y el reparto de consejerías, la mitad para cada partido.

Vox, cuyo secretario general, Javier Ortega se reúne esta tarde con su homólogo del PP, Teodoro García Egea, respaldará la investidura, han confirmado fuentes populares. Los tres partidos suman 59 escaños, cuatro más de la mayoría absoluta. El pacto para un cambio histórico en Andalucía que llevará al PSOE a la oposición después de 36 años de gobiernos consecutivos está ya encarrilado. El pacto incluye un puesto en la Mesa del Parlamento para Vox con voz y voto.

El acuerdo se ha producido en medio de complejas conversaciones de todas las formaciones para la composición de la Mesa del Parlamento, cuya constitución se celebra mañana. Juan Marín ha anunciado un acuerdo con el PP mediante el cual este partido respaldará la elección de un presidente del Parlamento de Ciudadanos. Marín no ha querido confirmar si será o no Marta Bosquet, la diputada almeriense que ha formado parte de la comisión negociadora del acuerdo programático de la futura coalición que PP y Cs cerraron el día de Navidad con 90 medias.

Marín ha contado haber transmitido a Juanma Moreno esta mañana que la Presidencia del Gobierno «no será un obstáculo para que haya un gobierno en Andalucía». Con esta frase admitía en público de forma velada lo que venía siendo una exigencia del PP antes de la constitución del Parlamento. Hay que recordar que Cs nunca ha querido tirar la toalla de que sea su candidato quien ocupe la Presidencia del Gobierno. Marín se ha resistido incluso a decir en público que renuncia a la candidatura para que salga adelante la de Moreno. «Habrá un gobierno del cambio. El PSOE se irá a la oposición», ha respondido Marín de forma rotunda.

El dirigente naranja también ha explicado la propuesta que PP y Cs quieren llevar a votación mañana para que todos los partidos estén representados en la Mesa del Parlamento, con siete miembros, dando a entender un acuerdo con Adelante Andalucía a quien le cedería una vicepresidencia, que esta formación ha desmentido. La fórmula planteada es que la Presidencia sería para Cs. Si no hay acuerdo con Adelante, necesitaría los votos de Vox para prosperar. Las vicepresidencias serían para PP, PSOE y Cs no presentaría candidato para que la tercera vicepresidencia fuera para Adelante Andalucía. Las secretarías serían para PSOE, PP y Vox. Esta última solo podría conseguirse con votos prestados de Ciudadanos si Adelante no entra en el acuerdo e insiste en presentar su propia candidatura. El PSOE ha rechazado participar en ningún acuerdo con PP y Cs en el que también se incluya a Vox, pero los socialistas tienen asegurados dos puestos con o sin acuerdo por ser la fuerza más votada. Está por ver a lo largo de la tarde si PSOE y Adelante llegan a un acuerdo para quedarse con tres de los siete puestos de la Mesa.