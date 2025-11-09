Juanma Moreno pide al PP-A que trabaje para repetir mayoría frente a la «confluencia populista»

Juanma Moreno huye del término 'mayoría absoluta'. En los casi cuatro años que lleva gobernando con 58 diputados no se le recuerda que haya ... utilizado esas palabras para referirse a la cómoda situación de la que disfruta el PP en el Parlamento de Andalucía. Hasta ahora utilizaba la expresión 'mayoría suficiente', pero a partir del XVII Congreso del PP de Andalucía, que ha concluido este domingo en Sevilla, todo indica que habrá un nuevo giro lingüístico y que se comenzará a oír una nueva fórmula: 'mayoría de estabilidad'.

Se lo puede denominar de diferentes maneras, pero el objetivo es el mismo, que cuando Andalucía vaya a las urnas el Partido Popular pueda seguir gobernando sin necesidad de depender de pactos y acuerdos de resultados inciertos.

Con este objetivo, y con la convocatoria electoral en el horizonte, el PP de Andalucía ha cerrado un congreso que además de renovar el liderazgo de Juanma Moreno, ha preparado a la formación para un escenario de horizonte electoral sobre el que el presidente de la Junta ha advertido sin eufemismos. En su opinión, hay una «confluencia populista» de toda la oposición cuyo único objetivo hacer caer el gobierno. Aunque no los mencionó por su nombre, Moreno aludió de esa manera a todos los grupos de la oposición, desde el PSOE y el resto de la izquierda hasta Vox. «No piensan lo mismo -dijo-, pero buscan lo mismo».

Bulo

«La confianza, la estabilidad y el crecimiento nos ha costado mucho ¿De verdad merece la pena poner todo esto en riesgo?» , dijo dirigiéndose a jóvenes, a mujeres, a empresarios y a trabajadores, a quienes pidió que miren lo que pasa alrededor para recordar que la estabilidad se ha convertido en un lujo al que Andalucía no debe renunciar.

Moreno aseguró que la oposición, a la que también aludió como una «unidad temporal electoral» y como las dos caras de un disco está utilizando lo que considera un bulo, el de que su gobierno está privatizando los servicios públicos.

Aseguró que ya cuando utilizaba pantalones cortos escuchaba que el Partido Popular quitaría las pensiones o la sanidad. «Siempre metiendo el miedo a la sociedad, siempre con la mentira por delante», lamentó antes de recurrir a los datos sobre inversión en sanidad, en dependencia o en educación para asegurar que su gobierno, lejos de privatizar los servicios públicos los está fortaleciendo.

Así, puso el ejemplo de la sanidad, donde se ha pasado de 9.800 millones de euros de inversión en 2018 a los 16.200 millones previstos en los Presupuestos de la Junta para 2018 y de los 100.000 profesionales que había en el Servicio Andaluz de Salud cuando él llegó a la presidencia de la Junta a los 130.000 actuales. «Eso no es privatizar, eso es avanzar», subrayó. «¿Cómo llamaríais a un gobierno que recibe una agencia de dependencia con un presupuesto de 1.260 millones y lo multiplica hasta los 2.610 millones?», preguntó dirigiéndose al auditorio, para posteriormente recordar que cuando llegó al gobierno el presupuesto de educación era de 6.300 millones de euros y que ahora es de 9.331 millones de euros a pesar de que hay 130.000 niños menos como consecuencia de la baja natalidad.

Gestión económica

Moreno no sólo defendió su gestión en materia de servicios públicos, sino también económica. Afirmó que cuando llegó al gobierno de la Junta parecía imposible alcanzar algunos de los objetivos conseguidos, como que Andalucía fuese líder en número de autónomos, en nuevas empresas dadas de alta en la Seguridad Social o en la creación de empleo. «Parecía imposible ser referencia en bajada de impuestos y hoy los andaluces somos la segunda comunidad autónoma con menos impuestos -apuntó-, parecía imposible ser líderes en comercio exterior y hoy somos líderes en exportaciones, estamos transformando Andalucía», aseguró.

Pese a este balance de su gestión, pidió a los asistentes huir de la autocomplacencia. «Aceptamos las críticas, tendemos la mano, pero también nos gustaría escuchar propuestas, y nos gustaría también que esos que nos critican de un lado y de otro, como digo a los que arruinaron los servicios públicos de Andalucía que pidan también al Gobierno central lo que es nuestro».

En esa línea, subrayó que su Administración recibe por el sistema de financiación autonómica 1.528 millones de euros menos de lo que le corresponde. «¿Os imagináis lo que podríamos haber hecho en estos siete años con los más de mil millones de euros que deberíamos haber recibido?» preguntó para acusar al Gobierno de pagar favores a los separatistas a costa de Andalucía. «Desde el Gobierno central y desde el Ministerio de Hacienda se están limitando nuestras posibilidades de crecimiento y bienestar. ¿Dónde está la bandera de Andalucía que tanto dicen de defender? ¿En qué palacio de Waterloo la dejaron tirada?»