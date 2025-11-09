Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Alberto Núñez Feijóo clausura el Congreso del PP de Andalucía. EFE

Feijóo llama a los suyos a «no caer en trampas» y acusa al PSOE de «no tener límite legal»

El presidente del PP nacional señala que «Andalucía es la clave» en el nuevo ciclo electoral

Miguel Ángel Alfonso

Miguel Ángel Alfonso

Madrid

Domingo, 9 de noviembre 2025, 13:50

La cercanía del ciclo electoral que comienza en Extremadura el 21 de diciembre y tiene como siguientes paradas, a falta de otro adelanto, a Castilla ... y León (15 de marzo) y Andalucía (junio) empieza a agitar el tabero electoral. En esta última comunidad, el PP ha organizado este fin de semana su 17º Congreso regiona que, además para reelegir como líder al presidente de la Junta, Juanma Moreno, con un aplastante respalo del 99,95% de los votos, ha servido para que Alberto Núñez Feijóo empiece a desplegar el argumentario que su formación llevará a esta nueva etapa de la legislatura. El líder gallego, durante la clausura de la cumbre, ha dejado dos ideas para los suyos, «no caer en las trampas», en referencia al ascenso de Vox en las encuestas, y centrar el foco sobre un PSOE que, ha señalado, «no tiene límite legal».

