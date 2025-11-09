Feijóo llama a los suyos a «no caer en trampas» y acusa al PSOE de «no tener límite legal»

La cercanía del ciclo electoral que comienza en Extremadura el 21 de diciembre y tiene como siguientes paradas, a falta de otro adelanto, a Castilla ... y León (15 de marzo) y Andalucía (junio) empieza a agitar el tabero electoral. En esta última comunidad, el PP ha organizado este fin de semana su 17º Congreso regiona que, además para reelegir como líder al presidente de la Junta, Juanma Moreno, con un aplastante respalo del 99,95% de los votos, ha servido para que Alberto Núñez Feijóo empiece a desplegar el argumentario que su formación llevará a esta nueva etapa de la legislatura. El líder gallego, durante la clausura de la cumbre, ha dejado dos ideas para los suyos, «no caer en las trampas», en referencia al ascenso de Vox en las encuestas, y centrar el foco sobre un PSOE que, ha señalado, «no tiene límite legal».

En el auditioro sevillano se encontraban, entre otros, el secretario general del PP, Miguel Tellado, los vicesecretarios nacionales del PP Cuca Gamarra, Elías Bendodo y Juan Bravo, y el presidente del PP de la Región de Murcia y de dicha comunidad, Fernando López Miras. La ausencia más sonada fue la de la jefa del Ejeuctivo de la Comunidad de Madrid, que no pudo asistir por una «indisposición».

Alberto Núñez Feijóo ha dedicado parte de su intervención a repasar los casos de supuesta corrupción que afectan al Gobierno de Pedro Sánchez, y ha cargado contra el jefe del Ejecutivo y líder del PSOE por sus «mentiras», al tiempo que ha aseverado que el PSOE «cuando está hundido ha demostrado que es capaz de todo», y su «listón ético está en el subsuelo».

El líder nacional del PP ha aludido al pasado de Andalucía durante la etapa de gobierno socialista para señalar la «corrupción» que entonces se dio, y ha destacado que, de la mano de Juanma Moreno, «vino un gobierno del PP a cambiar» la situación, demostrando que «Andalucía no estaba condenada» a ser noticia por la corrupción como «España tampoco lo está», ha apostillado.

Ha reivindicado entonces que «un presidente del PP recuperó la honestidad y la decencia en Andalucía», y ha señalado su «compromiso» para que sea un presidente del PP quien recupere «la honestidad y la decencia en España».