Juanma Moreno aborda con los gerentes de los hospitales andaluces las nuevas medidas para los cribados de cáncer «Seguimos trabajando y avanzando en las soluciones con un refuerzo de la coordinación. A nada vamos a dedicar más esfuerzo que a la salud», según ha señalado el presidente

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, este jueves, en una reunión con los gerentes de los hospitales andaluces, en Sevilla

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha abordado este jueves, en una reunión con los gerentes de los hospitales andaluces, las nuevas medidas para reforzar los programas de cribado de cáncer de mama, de cérvix y de colon.

En el encuentro, Juanma Moreno ha estado acompañado del nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz. Esta reunión de trabajo se ha desarrollado en la Consejería de Sanidad con los gerentes de hospitales andaluces y de áreas sanitarias de toda Andalucía.

«Seguimos trabajando y avanzando en las soluciones con un refuerzo de la coordinación. A nada vamos a dedicar más esfuerzo que a la salud», según ha señalado el presidente en su cuenta en la red social X.

El presidente de la Junta avanzó este pasado miércoles que mantendría junto a Antonio Sanz esta reunión en el transcurso de su intervención durante el acto de toma de posesión del nuevo consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias.

Al final de su discurso con el que se cerró dicho acto, Moreno comentó que este jueves acompañaría a Antonio Sanz a esta reunión «con todos los gerentes de hospitales públicos y los directores de distritos sanitarios», y remarcó que, desde este día, «empezamos a caminar para corregir los errores y para avanzar sobre los aciertos», al tiempo que trasladó públicamente su confianza en el nuevo consejero de Sanidad.

Asimismo, esta reunión se ha producido después de que el Consejo de Gobierno acordara ayer miércoles reforzar con 89 millones de euros los programas de cribado de cáncer de colon y cuello de útero una vez realizada la revisión de estos servicios tras la crisis desatada en la detección del cáncer de mama, con retrasos de hasta un año en la realización de pruebas diagnósticas con las que descartar lesiones tumorales. Para ello, se prevé la contratación de 586 profesionales y el uso de Inteligencia Artificial para el diagnóstico.

En la reunión del Consejo de Gobierno del día 8 de octubre ya se abordó el plan de choque para hacer frente al problema surgido con el programa de cribado de cáncer de mama.