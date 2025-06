«La inestabilidad en España podría condicionar nuestro calendario electoral»

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, recibe a este periódico en el Palacio de San Telmo en unos días en el vértigo con el ... que se suceden en los días las noticias de la política nacional abre un amplio abanico de incógnitas.

–¿Cómo está viviendo los últimos acontecimientos con todo lo que se está sabiendo del caso Ábalos-Cerdán?

–Estamos viviendo todo con estupor, sorpresa y además, por lo menos para mí, un sentimiento de entre tristeza y rabia. Ya no solamente la esposa del señor presidente está investigada, no solamente el hermano del señor Presidente, no solamente el Fiscal General del Estado, que no había pasado nunca en la historia, sino que ahora nos enteramos que dos personas de máxima confianza del señor Sánchez se dedicaban precisamente a mordidas con obras y con corruptelas. Yo estoy en una sensación de rabia por que estas cosas sigan pasando en España, porque eso limita nuestra proyección, nuestra imagen, nuestra reputación. Tristeza de ver cómo un Gobierno como el del señor Sánchez ha sido claramente atropellado por la corrupción.

-¿Esta situación afecta a las relaciones institucionales entre el Gobierno y la Junta?

-Sí, es evidente. Hay que decir que las relaciones institucionales con el Gobierno de España han sido unas relaciones muy complejas. A pesar de que hemos puesto la mejor de nuestras voluntades y a pesar de que yo he repetido en mil ocasiones que mi obligación como presidente de todos los andaluces es llevarme bien con el presidente del Gobierno y con el Gobierno en España. Pero es imposible porque llevamos una legislatura en la que no ha habido ni un solo reparto en el que Andalucía no haya salido mal parada. Jueces, red ferroviaria, red eléctrica...El trato es tan injusto con Andalucía porque el señor Sánchez esta legislatura, igual que la anterior, ha necesitado del apoyo de los independentistas y por tanto, estamos vendidos el conjunto de los españoles a las decisiones del independentista y especialmente de un señor que es prófugo de la justicia y que vive en Bélgica. Con la corrupción todo se ha enrarecido más. Todo es mucho más difícil, más tenso, y más complicado.

-¿Albergó en algún momento la expectativa de que la llegada de María Jesús Montero llevara al Gobierno a cambiar de estrategia con Andalucía?

-Tengo que confesar que yo en un momento, cuando empecé a oír la noticia de que iba a ser ella la designada por el señor Sánchez para competir y concurrir a las elecciones autonómicas, aunque sea por interés electoral para ella, iba a poner en marcha un fondo de compensación económica para la parte que nos falta a los andaluces en materia de financiación autonómica, porque eso no necesita una ley. Y además pensé que iba a haber una inyección económica en materia ferroviaria, que iba a coger una serie de ministros y les iba a decir: Oye, queda un año, pues en este año volcaos con Andalucía, porque yo tengo que ganar allí las elecciones . Lo pensé, pero es que ha sido todo lo contrario. Estamos peor que antes, más atasco en la red ferroviaria, ni un solo avance en la conectividad de Andalucía, no se ha resuelto ni la financiación autonómica, ni siquiera hay un fondo de compensación. Creo que ella y su gobierno han tomado una estrategia de política de tierra quemada, que creo que no es nada positiva ni para ellos ni, evidentemente, para Andalucía.

Ampliar El presidente está satisfecho con la marcha de la economía y reconoce que no ha alcanzado en sanidad el objetivo que persigue. Dani Maldonado

-¿Qué espera del próximo congreso nacional del PP?

-Este congreso se afronta con ilusión y con grandes expectativas, porque el cambio en España, después de más de siete años de sanchismo, está más cerca que nunca. Este Gobierno ya está en fase terminal y por tanto, ahora lo que corresponde es prepararnos para la responsabilidad de ejercer el Gobierno de España si así lo quieren los españoles. Tenemos que afinar en nuestras propuestas políticas, sintonizar con los problemas que tienen los ciudadanos y con las soluciones que podemos plantear y tener los equipos engrasados para cuando llegue ese proceso electoral que no sabemos cuándo va a ser.

-En la ponencia política no se aclara cuál debe ser la relación con Vox y se descarta un cordón sanitario

-A nosotros nos han hecho cordones sanitarios permanentemente. El señor Rodríguez Zapatero hizo un acuerdo en los pactos del Tinell, donde el Partido Socialista se comprometía con una serie de fuerzas políticas a no establecer ningún tipo de relación institucional con el Partido Popular, a aislarnos, a echarnos del tablero. Y nosotros nunca hemos estado de acuerdo en ese tipo de política porque es mala para el país. Un gran partido como es el Partido Socialista o un gran partido como es el Partido Popular no pueden aislarse, no se pueden hacer cordones políticos contra nadie. En segundo lugar, en la ponencia nunca se habla de pactos, sería absurdo. Una ponencia política no tiene, por qué definir cuál es la política de acuerdo y mucho menos, pues cuando la política de acuerdos está por escribir, No se ha hecho nunca y no tenía sentido en éste. Nosotros aspiramos a gobernar en solitario. Sólo hay una opción de cambio, que es el Partido Popular, y sólo hay una opción de gobierno serio y al mismo tiempo centrado en el sentido de que gobierne para todos, y rompa la polarización que ha ido construyendo el muro que ha ido construyendo Sánchez. Algunos dicen, que no es posible que el PP pueda gobernar en solitario. A mí me decían exactamente lo mismo, que era imposible porque las encuestas daban que Vox subía. Pues Vox subió y el PP subió. Y hubo una mayoría de ciudadanos de Andalucía que dijeron: nosotros queremos un gobierno no condicionado, un gobierno con libertad que pueda trabajar y gobernar para todos, un gobierno centrado. Y nos dieron una mayoría suficiente. Y eso es lo que yo espero que haga los españoles.

Inestabilidad política nacional y posible adelanto electoral «Nosotros no estamos en cálculos electores, sino en sacar los Presupuestos de 2026» Juanma Moreno Presidente de la Junta de Andalucía

–¿La situación nacional puede condicionar el calendario electoral en Andalucía?

–Sí, podría hacerlo. Nosotros tenemos una mayoría suficiente y el mandato de cumplir con la legislatura, esa es mi intención. Muchos compañeros me dicen que disuelva ahora, porque el Partido Socialista está mal y la señora Montero no termina de cuajar, pero eso no lo voy a hacer. Nosotros no estamos en cálculos electorales sino en sacar adelante el presupuesto de 2026. En enero, febrero, marzo o abril van a verse resultados de proyectos que podrían tener un impacto electoral positivo, por lo que un adelanto nos perjudicaría en ese sentido. Pero hay tal inestabilidad en España que podría condicionar todo esto. Sinceramente, creo que la primera opción de Sánchez es resistir, y la segunda pactar un relevo. Si adelanta elecciones generales es porque no le queda más remedio y, dependiendo de cuánto aguantara y el momento en que lo hiciera, entonces sí nos podríamos ver condicionados.

–¿Le favorecería una coincidencia con las elecciones generales?

–A mí como andalucista que soy, me gusta que el debate sea exclusivamente de Andalucía. Nosotros somos una comunidad histórica, como Cataluña, A mí me gusta tener unas elecciones propias para que tengamos un debate propio y debatamos de los asuntos que importan a los andaluces. Eso es lo que a mí me gustaría , pero si cuando toquen las elecciones, si el señor Sánchez sigue siendo presidente, que no lo sabemos, puede perfectamente convocar las elecciones y hacerlas coincidir en la misma fecha. Yo eso no lo puedo evitar. Lo que sí creo es que es tal el hartazgo con Sánchez que recibiría una gran contestación electoral

Tercer aniversario de la mayoría absoluta conseguida en 2022 «A pesar del esfuerzo económico que hemos hecho no hemos podido dar la sanidad que quiero» Juanma Moreno Presidente de la Junta de Andalucía

–En estos días se cumplen tres años de su victoria por mayoría absoluta. En su primera legislatura como presidente gobernó en coalición y con un socio parlamentario y tuvo que enfrentarse a una pandemia. En esta, cuenta con mayoría absoluta. ¿Qué balance hace?

-Lo primero es que la mayoría absoluta no se le ha subido nadie a la cabeza. Hemos hecho más de 500 intervenciones y debates a lo largo de estos años con los grupos de la oposición. Hemos admitido propuestas de leyes de los grupos de izquierdas, hemos metido enmiendas de toda la oposición en los presupuestos, cosa no había sucedido nunca en Andalucía. Hemos llegado a acuerdos hasta donde hemos podido, especialmente los primeros dos años, ahora es ya prácticamente imposible, con el Partido Socialista y con el resto de fuerzas políticas. Por tanto, yo creo que hemos gobernado para todos y lo hemos hecho desde la serenidad y desde la sensatez. En ese sentido yo estoy contento. También estoy contento en los objetivos desde el punto de vista económico. Estamos cerca de alcanzar el medio millón de nuevos puestos de trabajo a lo largo del periodo, hemos conseguido captar más de 5.000 millones de euros en los últimos cinco años de inversión extranjera. Hemos conseguido que Andalucía sea la segunda comunidad con menos presión fiscal del régimen general, solo superada por la Comunidad de Madrid. Hemos batido récord de exportaciones, récord de trabajadores autónomos y el récord de trabajadores en la Seguridad Social. El 80% de las nuevas empresas que se crearon en España fueran andaluzas. Los tópicos de que somos unos vagos, de que no somos capaces de emprender, que no somos capaces de liderar, todo eso ha saltado a por los aires, la apuesta económica que hicimos, las reformas económicas, funcionan, funcionan bien para Andalucía.

-¿Con qué no está satisfecho?

-No estoy del todo satisfecho a pesar del enorme esfuerzo económico que hemos hecho y del enorme sacrificio, porque ha sido quitar dinero de otro sitio, con la sanidad. Hemos invertido un 50 por ciento por más de que lo que invertía el Partido Socialista. Hemos llegado a un presupuesto en Andalucía, de 15.300 millones de euros en sanidad, que es más que todo el presupuesto de la Xunta de Galicia, de la Junta Extremadura o del Gobierno de Aragón. A pesar que hemos estabilizado la plantilla a pesar de que tenemos más trabajadores sanitarios que nunca, no hemos conseguido del todo en algunos sectores, dar la sanidad que yo quiero dar. Y eso me ha frustrado. Reconozco que de todas las áreas, con la que más frustraciones me he llevado, pero sí digo que vamos en la línea correcta. En los últimos seis meses se han reducido las listas tanto de espera quirúrgica como las listas de espera. También en atención primaria hemos mejorado el sistema. Y además, hemos hecho un compromiso importante. Vamos a poner en marcha un plan de sanidad para lo que resta de este de este año, que vamos a dotar a todos esos centros que ya se están terminando. Los vamos a abrir todos. Eso significa que centros, por ejemplo, centros de salud en Marbella, que ya están prácticamente terminado, como el de Roquetas de Mar, todo esto que está ya acabando o se va a dotar y se va a poner en marcha. Vamos a darle mejor material también y vamos a hacer una fuerte inversión económica. Vamos a hacer otro esfuerzo más para completar esa capacidad de servicio. Pero bueno, esa es una asignatura compleja. Cuando yo hablo con el resto de mis colegas presidentes autonómicos, todos tienen el mismo problema, la falta de profesionales, especialmente de muchas especialidades. Nos pegamos entre nosotros para robarnos los profesionales. Andalucía ha ocupado todas las plazas MIR que le ha ofrecido el Estado y hemos pedido más Y tenemos un debate que resolver en el conjunto del país, que es cómo resolvemos la falta de especialistas. Andalucía está haciendo su parte. Hemos hecho cinco nuevas facultades de Medicina en Andalucía. Pero es verdad que ahí sí que tengo esa espina clavada de que no hemos podido completar o no funciona como a mí me gustaría. A pesar de eso, sí que hemos mejorado y sin lugar a duda, estamos mucho mejor que el año 18 en todos los datos. Ahora mismo nos gastamos, invertimos, 500 euros más por habitante en sanidad que cuando gobernaba el Partido Socialista. Decir que estábamos mejor en el año 17, donde había en los pasillos camillas con personas, que ahora eso sí que es completamente incierto.

-El debate sobre la sanidad está salpicado por la polémica de los contratos sanitarios, ¿Usted está tranquilo con ese asunto?

-Estoy tranquilo por una razón, porque vienen avalados por la intervención. Y segundo lugar, porque fíjese usted, ya hemos descubierto quién dio la orden. Ya hemos descubierto que la actual gerente, miembro de la Secretaría de Organización, y malagueña, por cierto, es la que dio la orden para que se llevaran a los tribunales los supuestos contratos.

Por tanto, una orden política de alguien que, por cierto, está afectada por la investigación que están haciendo la UCO y el juez en el ámbito de la, en fin, de la corrupción del señor Koldo, del señor Ábalos y del señor Cerdán. Bueno, pues nos hemos enterado además que la que investigaba y dio la información que era la famosa fontanera, estaba contratada por el cerebro de los ERE, que es el señor Zarrías en un despacho. Por tanto, cuando empezamos a tener toda esta información sabemos que empieza a sonar a política de desgaste del Gobierno. Es oiga, no podemos permitir un Gobierno del PP en Andalucía, vamos a desgastar Juanma Moreno, vamos a desgastar al PP y a partir de ahí se inicia el procedimiento auspiciado políticamente por el Partido Socialista. ¿Qué hago yo con eso? Poner a disposición de la justicia toda la información que tenemos y todas las facilidades para que investigue. Yo tengo la tranquilidad que desde el Gobierno, hasta donde yo conozco, evidentemente se ha actuado con el respaldo de la intervención. Y estoy convencido, como ha sucedido en Jaén, de que se irán archivando estas piezas con el paso del tiempo.

-¿Con el problema de la vivienda siente la misma frustración que con la sanidad?

-El problema de la vivienda es más complejo. Hay problemas de vivienda en toda Europa, igual que por cierto problema de profesionales sanitarios. En el Comité de las Regiones hubo un debate sobre la falta de médicos, cosa que me sorprendió que un luxemburgués hablara, que no tenía especialistas. Digo por Dios, esto empieza a ser muy complicado.

La población europea ha envejecido muchísimo, incluida la andaluza. La vivienda es un problema en toda Andalucía, pero muy focalizada en dos ciudades especialmente, o en dos áreas que son Sevilla y su área metropolitana y Málaga y su área metropolitana. Y esto es un problema que tenemos que resolver por dos vías. Las autoridades públicas tenemos que hacer más viviendas públicas y para rentas bajas y personas vulnerables, y por eso nosotros vamos a hacer 20.000 viviendas más que ya estamos en todo ese procedimiento. Y lo segundo tenemos que construir también en las de renta libre. Si en Andalucía hay necesidad para 80.000 nuevos hogares cada año y se construyen solo 10.000, el precio de la vivienda va a estar por las nubes. Necesitamos que se construyan 90.000 viviendas, a ser posible 100.000 para que haya mucha oferta y poca demanda y el precio baje.

Ampliar Moreno asegura que intenta tener buenas relaciones con el Gobierno, pero no ha sido posible. Dani Maldonado

-¿Cómo se puede conseguir?

-Primero, el suelo es la materia prima y ahora mismo tenemos suelo. España no es un país superpoblado y Andalucía tampoco, pero necesitamos quitarle burocracia. Quitarles costes en materia de impuestos y regulación para que todo el suelo que tengamos a disposición pública y privado salga para promover viviendas de uso público y de renta libre. Y en eso es lo que estamos trabajando con una nueva ley de vivienda y un decreto que lo que va a hacer es simplificar al máximo todos los trámites y quitarle la presión fiscal al máximo que podamos para que hacer vivienda sea fácil y más barato. Y lo segundo, el alquiler. Normalmente la primera experiencia de acceso a una vivienda de un joven es un alquiler. ¿Qué problema tenemos? Hay un 30 por ciento del mercado del alquiler que está paralizado. Cuando hemos ido preguntando la encuesta que hemos ido haciendo, la gran preocupación de todos ellos ha sido la inquiocupación, el hecho de que un inquilino mañana tú le alquilas tu vivienda, te deja de pagar y el plazo medio normalmente hasta que el juez decide que tiene que abandonar tu casa son de dos años, incluso dos años y medio. Y eso ha generado una onda, preocupación y mucha gente que ha retirado del mercado o lo ha llevado a al turismo porque el turismo es más seguro y no hay ocupación. Tenemos que dar seguridad jurídica y eso lo tiene que hacer el Estado. Si consiguiéramos que un 25 por ciento de ese mercado, que son decenas de miles de viviendas, se pusieran en alquiler, el precio del alquiler bajaría.

-Cada año, cuando aparece el ránking de los barrios más pobres de España, Andalucía sigue figurando en cabeza. ¿Qué pasos se han dado para resolver esa situación?

-Es una situación en la que trabajamos de una manera muy intensa y los ciudadanos con sus impuestos ponen muchos recursos para arreglarla. Pero muchos de esos problemas no se arreglan. Hay que romper los guetos, pero es muy difícil por muchos recursos que tú le pongas romper esas dinámicas internas, sociales que hay. Nosotros seguimos trabajando, pero ya con otra visión. Lo que hemos conseguido es que no se construyan nuevos guetos a pesar de que la población ha crecido. Ya no hay nuevos guetos en Andalucía. Desde el año 2019, que tenemos el honor de presidir la Junta de Andalucía, el nivel de renta por hogar ha crecido un 30 por ciento. Eso significa que los hogares andaluces han mejorado sus niveles de renta y, por tanto, su nivel de calidad de vida. Y eso es algo importante porque lo han subido, porque hemos batido el récord, como hemos dicho, histórico de creación de empleo, porque hay una economía más dinámica, porque hay más posibilidad laboral. Hay problemas que son difíciles de resolver a corto plazo. Es una cosa que no puedes conseguir de la noche a la mañana, porque esas personas no solo le damos ayudas sociales, pero esas ayudas no pueden ser un saco roto. Hay que sacar a esas personas, romper el gueto y trasladarlas a otro lugar. Pero para eso se tienen que dar unas condiciones en esa familia y en ese lugar y por tanto en donde hay un lugar de aceptación para que no se reproduzca los patrones sociológicos que se han reproducido en ese sitio. Hay lugares donde los edificios se han vaciado y lo que vamos a ir haciendo es dispersar una población, ayudarla, formarla para que deje de vivir en un submundo que, desgraciadamente, está muy vinculado a la droga.

–Cuando se haga el AVE para conectar Murcia y Almería, esa provincia va a estar mejor conectada con el puerto de Valencia que con el de Algeciras.

–Todo lo que sea mejorar la conectividad te beneficia, ya sea a las provincias o la comunidad autónoma. Los países que tienen buena conectividad tienen mejor calidad de vida, porque no solamente viajan las personas, viajan las mercancías, viaja los bienes, viaja la riqueza. Entonces, cuanto más posibilidades tengamos de conectar, de transportar, siempre es mejor. Si algún día acaba el AVE de Almería porque este Gobierno va a batir su récord, siete años en avanzar y todavía no lo ha conseguido, a mí me da igual que las mercancías. salgan por un lado o por otro. Me parece que los productores almerienses podrán colocar la producción por donde sea el canal más rentable para ellos, sea Valencia o sea Algeciras. Lo importante es que la provincia de Almería siga batiendo récords, exportando 3.000 millones de euros, muchos de ellos en hortalizas y en verduras. ¿Qué es lo que yo echo de menos? Que Andalucía, de oriente a occidente, no tiene conectividad. Que un almeriense para venir a Sevilla, por ponerle un ejemplo, lo tiene prácticamente imposible, o que un onubense para ir a Almería lo tiene prácticamente imposible. No tenemos corredores que sean horizontales. ¿Y nosotros, qué es lo que queremos? Primero, que el puerto de Algeciras conecte con el eje central, que es muy importante, la Algeciras- Boadilla, y conecte con